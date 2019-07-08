Триумфаторами Спортивных игр народов Якутии стали команды Якутска, Чурапчинского, Верхоянского и Оленекского районов

На Спортивных играх народов Якутии первые места в своих группах заняли команды Якутска, Чурапчинского, Верхоянского и Оленекского районов.

Якутск стал абсолютным лидером в первой группе, среди промышленных районов. Второе место заняла команда Нюрбинского, третье – Нерюнгринского района.

Во второй группе на верхней строчке оказалась команда Чурапчинского района. За ними следуют хозяева Игр – амгинские спортсмены. Замыкает тройку лидеров сборная Мегино-Кангаласский района, отставшая от амгинцев всего на одно очко.

Верхоянские спортсмены возглавили третью группу. Второе место у Кобяйского, третье - у Томпонского района.

Команда Оленекского района стала победителем в четвертой группе. «Серебро» досталось анабарским спортсменам, третье место заняла команда Момского района.

На играх были установлены новые рекорды. Артур Бурцев из Усть-Алданского района преодолел дистанцию 10 тысяч метров с результатом 31 минута 47 секунд. Титулованная легкоатлетка Сардана Трофимова из Верхневилюйского района пробежала дистанцию 5 км за 16 минут 31 секунду, сообщает ЯСИА.

Новый рекорд по тройным прыжкам – 15 метров 75 см – записал на свой счет Георгий Шергин из Мегино-Кангаласского района. А мужская сборная Амгинского района установила рекорд в шведской эстафете – 3 минуты 21 секунда.

В играх народов Якутии приняли участие 2231 спортсмен из 33 команд. Соревнования проводились по 16 видам спорта. Разыграно 248 комплектов медалей.