2019-07-08T04:16:45+03:00
Спорт

Триумфаторами Спортивных игр народов Якутии стали команды Якутска, Чурапчинского, Верхоянского и Оленекского районов

В соревнованиях приняли участие 2231 спортсмен из 33 команд
Нинель ГУСЕВА
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Соревнования проводились по 16 видам спорта, было разыграно 248 комплектов медалей.Соревнования проводились по 16 видам спорта, было разыграно 248 комплектов медалей.Фото: ЯСИА
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На Спортивных играх народов Якутии первые места в своих группах заняли команды Якутска, Чурапчинского, Верхоянского и Оленекского районов.

Якутск стал абсолютным лидером в первой группе, среди промышленных районов. Второе место заняла команда Нюрбинского, третье – Нерюнгринского района.

Во второй группе на верхней строчке оказалась команда Чурапчинского района. За ними следуют хозяева Игр – амгинские спортсмены. Замыкает тройку лидеров сборная Мегино-Кангаласский района, отставшая от амгинцев всего на одно очко.

Верхоянские спортсмены возглавили третью группу. Второе место у Кобяйского, третье - у Томпонского района.

Команда Оленекского района стала победителем в четвертой группе. «Серебро» досталось анабарским спортсменам, третье место заняла команда Момского района.

На играх были установлены новые рекорды. Артур Бурцев из Усть-Алданского района преодолел дистанцию 10 тысяч метров с результатом 31 минута 47 секунд. Титулованная легкоатлетка Сардана Трофимова из Верхневилюйского района пробежала дистанцию 5 км за 16 минут 31 секунду, сообщает ЯСИА.

Новый рекорд по тройным прыжкам – 15 метров 75 см – записал на свой счет Георгий Шергин из Мегино-Кангаласского района. А мужская сборная Амгинского района установила рекорд в шведской эстафете – 3 минуты 21 секунда.

В играх народов Якутии приняли участие 2231 спортсмен из 33 команд. Соревнования проводились по 16 видам спорта. Разыграно 248 комплектов медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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