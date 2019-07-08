Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» получил спецприз жюри международного кинофестиваля «Евразия»

Дебютный фильм режиссера Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» получил спецприз жюри XV международного кинофестиваля «Евразия», который проходил в казахском Нур-Султане. На фестиваль съехались актеры, режиссеры и продюсеры со всего мира.

В рамках мероприятия, помимо конкурсных показов, прошли встречах с актерами, пресс-конференции и мастер-классы мэтров кино. Почетными гостями кинофестиваля стали популярный турецкий актер Бурак Озчивит, российские звезды Дмитрий Дюжев, Антон Макарский, Наталия Антонова, руководители крупнейших международных кинофестивалей, известные эксперты, продюсеры и критики.

Гран-при XV Международного кинофестиваля «Евразия» получила картина «Тренинг личностного роста» казахстанского режиссера Фархата Шарипова.

История Алтана и Байбала покорила зрителей Московского международного кинофестиваля.Фото: кадр из фильма

Фильм Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» удостоен специального приза жюри. Награду якутским кинематографистам вручил французский режиссер монтажа Эрве Шнейд.

Приз за лучшую режиссерскую работу достался Пон Чжун Хо (Корея) за фильм «Паразиты». Награду за лучшую мужскую роль в фильме «Эхо» (Израиль) получил Йорам Толедано, звание лучшей актрисы – Эмили Пипоннье за роль в фильме «Алиса» (Франция, Австралия). Приз за лучший сценарий присужден картине «Бог существует, и имя ей Петруния» (Македония).

Картиной-победителем внеконкурсной программы «Выбор NETPAC» признана российская лента «Дылда» режиссера Кантемира Балагова.

Ранее комедийная драма Любови Борисовой "Надо мною солнце не садится" стала обладателем трех призов Московского международного кинофестиваля и назван лучшим игровым фильмом III Международного арктического кинофестиваля «Золотой ворон» по версии экспертного жюри.

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