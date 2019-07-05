Цена вопроса: выпускной

Когда гонка за оценками и ужасы ЕГЭ уже позади, наступает пора выпускных. Редакция «КП в Якутии» спросила у вчерашних школьников, кто вдохновил их на поиски идеального наряда и сколько времени это заняло.

Теперь уже бывшие ученики столичной школы №26 охотно рассказали, как выбирали свои наряды, и попозировали перед камерой.

Виктория Холмогорова, выпускница 11 «А» класса:

- Я выбрала фасон своего выпускного платья ещё два года назад. Увидела картинку в интернете и подумала, что будет очень круто надеть такое на вручение аттестатов.

Нашла похожее платье в одном салоне в Якутске. Там же мне его перешили – убрали сетку, которая была сверху. Все получилось именно так, как я хотела!

Влада Иванова, выпускница 11 «А» класса:

- Я хотела надеть на выпускной платье с лёгкой воздушной юбкой, как у моих любимых диснеевских принцесс Золушки и Белль.

Побыть немного принцессой мечтает каждая девушка.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

К счастью, именно такое нашлось в салоне «Фантазия». Со скидкой оно обошлось нам в шестнадцать тысяч рублей.

Валентин Черностов, выпускник 11 «А» класса:

- Свой костюм я сшил сам. Вдохновлялся Эзра Миллером и Леди Гагой, в особенности их стилем и умением сочетать эпатаж с классикой. Мой пиджак имеет брючный силуэт, сверху ремешок ярко-желтого цвета. На подкладке пиджака, которая прострочена ярко-желтой нитью – большая надпись «Вorn this way» («Рожден таким»). Это отражает мою суть и мою индивидуальность. На передней части – моя подпись и дата выпускного. На рубашке также много надписей, которые я сделал вручную. Большинство – названия песен, чаще всего повторяется слово «Yes».

Сам себе дизайнер Валентин свой наряд продумал до мелочей.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

14 июля я улетаю во Францию. Хочу поступить в LISAA - это такая школа для будущих дизайнеров одежды, которая занимает 6 место в рейтинге мировых школ мод. Годик поживу в Париже, буду подтягивать язык. Когда получу справку об уровне владения французским, подам документы в LISAA.

Софья Калачова, выпускница 11 «А» класса:

- Я искала на сайтах одежды именно светло-серое платье со звёздочками и серебристые шпильки.

Когда, как не на выпускной, быть звездой вечеринки?Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

К своему удивлению, нашла именно то, что нужно, и довольно быстро. Платье обошлось нам в семь тысяч рублей.

Валерия Припузова, выпускница 11 «Д» класса:

- Со всеми экзаменами на подбор наряда совсем не хватало времени. За пять дней до выпускного мне полюбилось платье с воланами от известного дизайнера. А сшила мне его знакомая швея.

Романтичные воланы - отличный выбор для выпускного платья.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Вместе с материалом на всё про всё ушло восемь тысяч рублей. По мне, это просто шикарно!

Данил Емельянов, выпускник 11 «А» класса:

- Я сказал маме, что перед последним звонком хочу покрасить волосы в серый цвет. Она ответила: «Валяй».

Костюм на выпускной в стиле К-рор - миссия выполнена.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Так же я постригся под горшок, как K-pop исполнители. Костюм мы купили в магазине «Августин», но потом немного переделали в ателье на манер корейской моды.

Алёна Бережнова и Анастасия Бугаева, выпускницы 11 «Е» класса:

- На подготовку к выпускному у нас ушёл месяц, может чуть больше. Следили за выходами звёзд, находили какие-то интересные детали в разных нарядах и компоновали их.

У настоящих подруг вкусы совпадают.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Мы не согласовывали заранее наши образы. Но мы давно дружим и, возможно, потому многое совпало. Обе шили наряды в ателье Агафьи Смирниковой, да и взгляды на платье мечты у нас схожи. Нам они обошлись в восемнадцать тысяч рублей.

ЦЕНА ВОПРОСА

Во сколько обойдется образ для выпускного?

Собрать ребенка на выпускной – задача не из бюджетных. Особенно непросто придется родителям девочек: помимо платья, цена на которые стартует от 5-7 тысяч рублей, также придется раскошелиться на сумку, туфли, украшения, прическу и макияж.

Если повезет, удастся уложиться в 10-12 тысяч рублей. Бюджет юношей на выпускной выйдет немного экономнее.

Прибавьте к этому обязательные взносы за фотосъемку, аренду зала, банкет и т.д. – от 10 тысяч рублей в зависимости от возможностей и «хотелок» родителей.