В ближайшие пять лет в Якутии реконструируют 15 аэропортов

В рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России до 2024 года в Якутии реконструируют 15 аэропортов. В прошлом году в рамках программы были реконструированы воздушные гавани Тикси, Саккырыра и Чокурдаха.

В 2019 году запланирована реконструкция аэропортов в Жиганске, Олёкминске и Нерюнгри. Наиболее масштабные работы пройдут в воздушной гавани столицы Южной Якутии, где будут восстановлены взлётно-посадочная полоса и инфраструктура.

На модернизацию аэропорта Нерюнгри из федерального бюджета поступит 7 млрд 385 млн рублей, Жиганска – 1 млрд 167 млн рублей, Олёкминска – 2 млрд 719 млн рублей.

Вопрос реконструкции крупных аэропортовых комплексов в Якутске, Мирном и Нерюнгри, а также во всех северных районах республики Айсен Николаев и министр транспорта России Евгений Дитрих впервые обсудили в июле прошлого года. По итогам встречи было принято решение выстроить определённый порядок приоритетных для республики аэропортовых комплексов, чтобы обеспечить их включение в государственную программу для выделения финансирования из федерального бюджета.