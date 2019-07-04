2019-07-04T12:07:52+03:00
Общество

2 км салама, 500 литров кумыса и более 10 тонн воды: Ысыах Туймаады-2019 обошелся городскому бюджету в 41 млн рублей

На каждого горожанина и гостя праздника пришлось порядка двухсот рублей
Нинель ГУСЕВА
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За культурную программу Ысыаха Туймаады-2019 отвечали 15 рабочих групп.За культурную программу Ысыаха Туймаады-2019 отвечали 15 рабочих групп.Фото: ЯСИА
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В окружной администрации Якутска подвели итоги Ысыаха Туймаады-2019. На проведение праздника было потрачено 41 миллион 120 тысяч рублей – это меньше, чем в предыдущие годы.

Ысыах Туймаады-2019, который прошел в местности Ус Хатын 29-30 июня, посетили 202-205 тысяч человек. На каждого горожанина и гостя праздника пришлось порядка двухсот рублей.

Праздник посетили 202-205 тысяч человек. Фото: Нинель ГУСЕВА

Праздник посетили 202-205 тысяч человек.Фото: Нинель ГУСЕВА

- Чтобы создать людям настроение большого и светлого праздника, почувствовать радость – это совсем не много. Предстоит большая работа, чтобы праздник был комфортным для горожан, - сказала Сардана Авксентьева.

Глава Якутска поручила департаменту финансов рассмотреть возможность увеличения сметы юбилейного Ысыаха Победы в 2020 году.

На электроснабжение, благоустройство местности и проведение хозяйственных работ ушло 1,2 миллиона рублей, на содержание территории (отсыпка альтернативных дорог, перенос и ремонт туалетов, установка рукомойников) – 5,5 млн.

На Ысыахе Туймаады-2019 было использовано 2 км салама. Фото: Нинель ГУСЕВА

На Ысыахе Туймаады-2019 было использовано 2 км салама.Фото: Нинель ГУСЕВА

За культурную программу Ысыаха Туймаады-2019 отвечали 15 рабочих групп. Горожане и гости праздника увидели выступления более 150 творческих коллективов. В режиме нон-стоп работали 23 сценических площадки, 15 ритуально-обрядовых программ, 11 выставочно-презентационных экспозиций, 16 конкурсов и фестивалей, 63 концертные программы, 4 спортивно-зрелищных мероприятия, 9 детских программ, 265 тюсюлгэ предприятий и землячеств. В концертной программе приняли участие гости из Монголии, Турции, Тывы и Красноярского края.

Постановкой церемонии открытия, в которой приняли участие более 1300 артистов, занимались 40 человек. За саночистку местности, благоустройство территорий и другими оргмероприятия в дни праздника отвечали около ста человек и 17 единиц спецтехники.

На Ысыахе Туймаады-2019 было использовано 2 км салама, 500 литров кумыса, 14 прицепов травы, 1000 чэчир, более 10 тонн питьевой воды и 20 кубов дров-швырок.

12 спортсменов на протяжении двух дней выясняли, кто из них самый сильный, меткий и ловкий. Фото: ЯСИА

12 спортсменов на протяжении двух дней выясняли, кто из них самый сильный, меткий и ловкий.Фото: ЯСИА

Самым зрелищным спортивным состязанием Ысыаха ежегодно становятся «Игры Дыгына». В этом году 12 спортсменов на протяжении двух дней выясняли, кто из них самый сильный, меткий и ловкий. Победителем в четвертый раз стал Егор Филиппов из Хангаласского района, который получил сертификат на сумму 1 000 000 рублей от генерального спонсора – компании «Арктик - Капитал».

К Ысыаху Туймаады-2020 глава республики Айсен Николаев предложил городу построить для проведения «Игр Дыгына» летний стадион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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