2019-07-04T11:11:28+03:00
Происшествия

В Якутске будут судить главу судоходной компании, по вине которого в акваторию Лены попали нефтепродукты

Общий размер причиненного вреда превысил 26 млн рублей
Нинель ГУСЕВА
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После спада уровня воды нефтепродукты попали в почву.После спада уровня воды нефтепродукты попали в почву.
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По делу о разливе нефтепродуктов 6-летней давности перед судом предстанет исполнительный директор судоходной компании «Якутск». Расследование уголовного дела завершено.

По данным следствия, в сентябре 2013 года руководитель компании бросил судно «НСБ-504» на земельном участке, расположенном в водоохранной зоне реки Лена, не слив остатки нефтепродуктов. Так как имущество не охранялось, кто-то под шумок демонтировал корпус нефтесборника по кормовым и носовым бортам. При этом нефтепродукты попали в акваторию Лены и загрязнили ее на площади 99 тысяч квадратных метров.

После спада уровня воды нефтепродукты попали в почву, в том числе на земельные участки физических лиц, расположенные в водоохранной зоне. Общий размер вреда, причиненного реке Лене и собственникам четырех земельных участков в результате разлива нефтепродуктов с судна «НСБ-504», превысил 26 млн рублей.

Последствия загрязнения окружающей среды были локализированы и ликвидированы специалистами аварийно-спасательных служб и регионального подразделения МЧС России лишь в мае 2018 года.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В обеспечение исков на имущество обвиняемого и принадлежащие ему денежные средства наложен арест.

Максимальное наказание за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды – лишение свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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