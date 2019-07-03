Каким будет Ысыах Туймаады-2020?

29 и 30 июня в местности Ус Хатын прошел национальный праздник Ысыах Туймаады. По данным МВД республики, его посетило рекордное количество людей – около 205 тысяч человек.

По поручению главы Якутска подготовка к празднику будущего года начата уже сегодня. Окружной администрации предстоит решить ряд проблем, которые были выявлены в минувшие выходные.

Территорию планируется разбить на сектора для удобной и понятной навигации.Фото: Нинель ГУСЕВА

Больше всего нареканий вызвала организация работы общественного транспорта. Автобусы были переполнены, посадочных мест не хватало, не соблюдались графики движения. Сардана Авксентьева предложила полностью ограничить въезд любого транспорта на территорию проведения праздника, кроме спецмашин. А для перемещения маломобильных групп населения (пожилых людей, женщин с маленькими детьми) использовать конные повозки или шатлы-электрокары.

Много нареканий было и по организации парковок. Глава Якутска поручила обдумать перспективу поэтапного асфальтирования автостоянок и системой упорядочивания размещения машин. Ближайшую к городу парковку мэр предложила сделать только для общественного транспорта.

Еще одним нововведением может стать отдельный стадион для проведения Игр Дыгына.Фото: ЯСИА

Территория Ус Хатына занимает более 45 га, и в следующем году здесь произойдут большие перемены. Сардана Авксентьева предложила обсудить необходимость строительства второго большого входа с северной стороны и переноса палаточного городка на периферию, чтобы освободить центральную часть местности. Также будет увеличено число кафе и санточек. Еще одним нововведением следующего Ысыаха Туймаады может стать отдельный стадион для проведения Игр Дыгына.

Для пожилых людей и женщин с детьми предлагается использовать конные повозки или шатлы-электрокары.Фото: Нинель ГУСЕВА

Кроме того, планируется разбить территорию проведения праздника на сектора для лучшей координации работы, организовать удобную и понятную навигацию и обсудить с провайдерами повышение устойчивости связи. Для удобства гостей мероприятия Сардана Авксентьева предложила подумать над созданием большого визит-центра, где любой посетитель смог бы получить информацию, в том числе на иностранных языках.

В 2020 году Ысыах Туймаады будет посвящен 75-летнему юбилею победы советского народа в Великой Отечественной войне.