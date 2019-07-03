В Якутии во время спортивных игр обрушилось ограждение, пострадали 9 человек, в том числе двое детей

На VII Спортивных играх в Амге из-за обрушения ограждения пострадали 9 человек, в том числе двое детей. Инцидент произошел во время первых матчей по волейболу между сборными командами Амгинского и Нерюнгринского районов Якутии.

Волейбол - очень популярный вид спорта в Якутии. Поболеть за команду родного района на главном спортивном форуме республики пришло гораздо больше зрителей, чем могли вместить трибуны многофункционального спортивного зала им. Н. Захарова-Сахаачча.

Чтобы увидеть матч, несколько человек забрались на ограждения радиаторов отопления, установленные вдоль стен на высоте 1,2 метра. Деревянная конструкция не выдержала веса людей и обрушилась. За медицинской помощью обратились 9 человек: двое детей и семеро взрослых, в том числе лидеры женской волейбольной команды Амгинского района Клавдия Павлова, Римма Долгунова и Айыына Жерготова, а также мастер спорта РФ, капитан женской сборной Якутска Светлана Муратова.

Бригада скорой помощи увезла пострадавших в центральную районную больницу. После осмотра всех отпустили домой. Двоим спортсменкам врачи порекомендовали воздержаться от участия в играх.

На время инцидента соревнования по волейболу были приостановлены. В настоящее время игры продолжаются, меры безопасности усилены.

VII Спортивные игры народов Якутии проходят в Амгинском районе с 3 по 8 июля. В соревнованиях принимают участие 2734 спортсмена и тренера. В рамках Игр пройжут соревнования по 16 видам спорта: бокс, вольная борьба, легкая атлетика, настольный теннис, баскетбол, волейбол, пулевая стрельба, спортинг, стрельба из лука, шахматы, шашки, мини-футбол, легкая атлетика (адаптивный спорт) и волейбол сидя (адаптивный спорт), пляжный волейбол, аэробика.

Поболеть за свои команды и насладиться спортивными баталиями приехали около 15 тысяч гостей со всей республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На VII Спортивных играх в Амге из-за обрушения ограждения пострадали лидеры волейбольных команд

Инцидент произошел во время первых матчей по волейболу (ПОДРОБНОСТИ)