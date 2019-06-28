Мальчик, пропавший во время пожара не найден: следком Якутии возбудил уголовное дело

Следком Якутии возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» из-за отсутствия информации о местонахождении семилетнего ребенка после тушения пожара в частном жилом доме на Портовском кольце.

Установлено, что мать и дедушка мальчика занимались хозяйством во дворе и заметили возгорание на первом этаже дома. Предположительно, возгорание возникло из-за нарушений правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации газовой плиты. Взрослые пытались сами найти ребенка: хотели войти в горящее здание, но попытка не увенчалась успехом.

Несколько дней на поиски мальчика были брошены силы правоохранительных органов, сотрудники провели все необходимые мероприятия по установке местонахождения мальчика, но пока все безуспешно. Из-за длительного отсутствия информации о нахождении малыша было решено возбудить уголовное дело. Следователями назначен ряд необходимых экспертных исследований, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.