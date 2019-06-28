В Якутске впервые провели лапароскопическую пересадку почки

26 и 27 июня в Якутске прошли обучения по направлениям эндохирургии и эндогинекологии от ведущих российских хирургов Эдуарда Галлямова и Лианы Аминовой.

Доктор медицинских наук, главный хирург Медицинского центра управления делами мэра и правительства Москвы Эдуард Галлямов и главный специалист федеральной сети клиник «МЕДСИ» по гинекологии Лиана Аминова продемонстрировали свои знания и опыт якутским коллегам в Национальном медицинском центре.

В первый день Лианой Аминовой проведены операции по эндометриозу и нервосберегающей простатэктомии.

Во второй день профессором Эдуардом Галлямовым проведен лапароскопический забор донорской почки. Пересадка почки в Национальном центре медицины проводится не в первый раз, но данная операция уникальна тем, что в ее ходе была использована современная 3D-установка.

Операция проходит так: хирурги, смотря на экран, полностью выделяют почку и извлекают ее из организма пациента. Это наиболее современный подход, при котором меньше травматизма для пациента, а у медиков есть возможность полного обзора хода хирургического вмешательства. Инструменты вводятся через отдельные проколы в брюшную полость, а сама операция проводится под камерой. Мы видим на экране объемное изображение, оно демонстрируется на экране, все это позволяет более филигранно работать с тканями органов.