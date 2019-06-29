Поздравление мэра Якутска с Ысыахом Туймаады

Мэр Якутска Сардина Авксентьева поздравляет всех жителей и гостей с главным национальным праздником года - Ысыах Туймаады-2019!

- Дорогие горожане, жители священной долины Туймаада, уважаемые гости!

Улуу Туймаада хочотун олохтоохторо уонна ытык-мааны ыалдьыттара!

Позвольте от имени руководства города и от себя лично поздравить вас с нашим главным и самым любимым праздником – с днем Ысыаха Туймаады, олицетворяющим праздник лета, единения и дружбы народов!

2019 год обьявлен в Якутске Годом добрососедства. Ысыах Туймаады, став одним из лучших национальных праздников народов России, способствует сохранению и развитию многовековой культуры и идентичности народа саха, он объединяет на своих просторах людей всех народов, проживающих в республике, дорогих гостей из разных регионов России и зарубежных стран.

Ысыах — это душа и сердце нашего народа. А чистая энергия якутского солнца, которой мы заряжаемся на рассвете, священный алгыс и круговорот осуохая дают всем нам силы для новых свершений, добрых поступков и хороших дел на благо наших родных и близких, друзей и товарищей, во славу нашей Родины!

С праздником, уважаемые горожане! Мира, добра и процветания нашему Якутску, всем нам!

р тунах Ы ыа ынан, к нд до оттор! Или-эйэни, т н уонна н н -сайдыыны!