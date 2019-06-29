В Якутске выберут лучших предпринимателей
Стали известны имена пяти конкурсантов, набравших наибольшее количество голосов в номинации «Предприниматель» народной премии «Гордость Якутии». Финальное голосование за них стартует 1 июля.
Отборочное голосование за предпринимателей стартовало 24 июня и завершилось сегодня. Сбор голосов традиционно проходил на сайте конкурса. Всего поступило 6475 голосов, все голоса прошли проверку и накрученные результаты были выявлены и удалены. Пятерка финалистов выглядит так:
— Михаил Охлопков, представитель строительного бизнеса — директор ООО «Адгезия» — 1808 голосов.
— Руслан Шипков, исполнительный директор ООО “Сахаметан» — 1468 голосов.
— Олег Юденко, руководитель Центра сопровождения бизнеса «Рассвет» — 783голоса.
— Светлана Семенова, генеральный директор ООО Группа компаний “СахаТехКонсалт” — 767 голосов.
— Валентина Старцева, директор Центра развития ребенка «Улыбка» — 673 голоса.
Заключительное голосование стартует 1 июля. Победитель будет объявлен 5 июля. Голоса отборочного тура обнуляются, финальное голосование начинается с чистого листа.
ИСТОЧНИК KP.RU