2019-06-27T17:58:23+03:00
Звезды

Дань уважения священному животному: в Якутске прошел парад конных всадников

С площади Дружбы до Ус Хатын проехали всадники в национальных костюмах
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Верхом на лошадях по центру Якутска проехали руководители республиканских министерств и ведомств, депутаты, политики, артисты, коневоды.Верхом на лошадях по центру Якутска проехали руководители республиканских министерств и ведомств, депутаты, политики, артисты, коневоды.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА
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27 июня в преддверии Ысыаха Туймаады по инициативе окружной администрации Якутска прошло шествие северных конных всадников. Цель мероприятия - популяризация коневодства и конного спорта.

– Наш быт, наша история невозможна без коня, без всадников, без наших красивых мужчин на лошадях. Поэтому я надеюсь, что вы получили удовольствие от этого зрелища, и в следующем году приглашаю всех, а особенно национальные диаспоры, принять участие в этом мероприятии, – отметила глава Якутска Сардана Авксентьева.

Шествие прошло в преддверии национального праздника — Ысыаха Туймаады. Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Шествие прошло в преддверии национального праздника — Ысыаха Туймаады.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

На площадях города выступили известные политики и артисты эстрады, звучало олонхо. Парад завершился массовым хороводным танцем осуохай.

Если событие получит широкий отклик, организаторы Ысыаха Туймаады планируют в будущем превратить мероприятие в фестиваль всадников Евразии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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