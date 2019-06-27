Дань уважения священному животному: в Якутске прошел парад конных всадников

27 июня в преддверии Ысыаха Туймаады по инициативе окружной администрации Якутска прошло шествие северных конных всадников. Цель мероприятия - популяризация коневодства и конного спорта.

– Наш быт, наша история невозможна без коня, без всадников, без наших красивых мужчин на лошадях. Поэтому я надеюсь, что вы получили удовольствие от этого зрелища, и в следующем году приглашаю всех, а особенно национальные диаспоры, принять участие в этом мероприятии, – отметила глава Якутска Сардана Авксентьева.

Шествие прошло в преддверии национального праздника — Ысыаха Туймаады.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

На площадях города выступили известные политики и артисты эстрады, звучало олонхо. Парад завершился массовым хороводным танцем осуохай.

Если событие получит широкий отклик, организаторы Ысыаха Туймаады планируют в будущем превратить мероприятие в фестиваль всадников Евразии.