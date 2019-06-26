Завершено расследование уголовного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска. Преступление было совершено в марте 2019 года и вызвало широкий общественный резонанс.

По данным следствия, двое мужчин отремонтировали в автосервисе машину своего приятеля. За услугу он должен был заплатить им 5 тысяч рублей. У клиента, уроженца Киргизии, таких денег не было, и он предложил в качестве оплаты привезти девушку для интимных услуг.

Поздно вечером 16 марта в районе улицы Кузьмина обвиняемый увидел женщину, затащил ее в машину и изнасиловал, а затем отвез ее в автосервис. Приятели обвиняемого не позволяли женщине уйти, один из них совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Утром, когда мужчины уснули, женщина сбежала и обратилась в правоохранительные органы.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Преступление вызвало широкий резонанс в связи с особой дерзостью его совершения, и с первых минут ход следствия находился на особом контроле руководства следственного управления.

В зависимости от роли каждого, мужчины обвиняются в похищении человека, совершенном с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, из корыстных побуждений, изнасиловании, соединенном с угрозой убийством, торговле людьми с применением насилия, а также разбое. Двое других обвиняются в незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Один из них ответит в суде за совершение насильственных действий сексуального характера.

После обвинения мигрантов в изнасиловании жители столицы Якутии вышли на митинг. В массовой акции приняли участие около семи тысяч человек.

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