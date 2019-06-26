Медиафорум в Якутске сформирует образ Дальнего Востока и Арктики

Такого нашествия представителей медиасообщества Якутия еще не знала. Журналисты, медиаменеджеры, блогеры и руководители СМИ – от районных газет до ведущих федеральных электронных и печатных изданий — съедутся в Якутск на II-й Дальневосточный медиафорум «Дальний Восток и Арктика. Влияние СМИ на формирование имиджа макрорегионов в глобальном медиапространстве».

Форум начнется 29 июня с участия журналистов и блогеров в национальном празднике «Ысыах Туймаады». Обширная деловая программа ожидает гостей республики во время путешествия до национального парка «Ленские столбы». Завершится грандиозное мероприятие пресс-туром в город Мирный на объекты алмазодобывающей компании АЛРОСА.

Пленарная сессия Медиафорума задаст общий тон деловой программе, модератором ее станет известный телеведущий и путешественник Михаил Кожухов. В дискуссии примут участие заместитель полпреда президента России на Дальнем Востоке Григорий Куранов, глава республики Айсен Николаев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, главный редактор Издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, председатель Арктического экономического совета Теро Ваурасте, профессор Александр Пилясов и другие.

География экспертов медиафорума заслуживает особого внимания — она охватывает огромное пространство от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Программой предусмотрены интерактивные форматы, мастер-классы, баттлы, творческие встречи, деловые игры. На них участники обсудят роль медиа в формировании образа арктических и дальневосточных территорий, способы продвижения региональных новостей на федеральный уровень, прогрессирующий рост блогосферы.

«Информационные войны и конкурентная разведка в СМИ», «Коммуникационная поддержка арктических и дальневосточных брендов и приоритетов в глобальном медиапространстве», «Эффективность медиапроектов дальневосточной тематики», «Опыт российских регионов по работе в социальных сетях» — это малая толика того, чем поделятся эксперты медиафорума, среди которых признанные эксперты: директор регионального развития и международного бизнеса АО «Аргументы и факты» Виталий Непомнющий, комментатор Первого Канала Антон Верницкий, журналист Всеволод Пуля, продюсер ВГТРК Ольга Ходинова, Ксения Виноградова, Валентина Пермякова, Афанасий и Алексей Ушницкие (MyTona), директор креативного планирования Первого канала Елена Афанасьева, специалисты Института развития интернета и другие.