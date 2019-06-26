«Жатайская судоверфь» получит 4,1 млрд рублей на модернизацию производства

Правительство России приняло решение выделить 4,1 млрд рублей бюджетных инвестиций на модернизацию и развитие речного флота для грузоперевозок в Ленском бассейне и Арктической зоне России.

«Жатайская судоверфь» получит поддержку в 2019-2021 годах в рамках подпрограммы «Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике».

- Развитие транспортной инфраструктуры Ленского бассейна является ключевым условием обеспечения бесперебойного завоза необходимых грузов для населения арктических районов Республики Саха. В результате реализации инвестиционного проекта будут осуществлены строительство, реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей АО «Жатайская судоверфь» с целью модернизации и строительства флота для обеспечения бесперебойных грузоперевозок внутренним водным транспортом в Ленском бассейне и Арктической зоне Российской Федерации, - отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Планируется, что после реновации производственные мощности Жатайской судоверфи вырастут до десяти речных судов различных типов и назначения в год. Также специалисты предприятия будут заниматься модернизацией судов, их ремонтом и межнавигационным обслуживанием, а также утилизацией списанных судов.

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