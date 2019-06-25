2019-06-25T11:51:31+03:00
Происшествия

В Якутии молодая мать зарезала 5-летнего сына и пыталась задушить 10-месячную дочь

Младенца вернула к жизни фельдшер районной больницы
Нинель ГУСЕВА
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В настоящее время жизни младенца ничего не угрожает.В настоящее время жизни младенца ничего не угрожает.Фото: Архив "КП"
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В Якутии молодая мать зарезала 5-летнего сына и пыталась задушить 10-месячную дочь. Трагедия произошла вечером 23 июня в селе Харыялах Намского района.

По данным следствия, 28-летняя женщина в порыве гнева начала душить лежащую рядом с ней на кровати 10-месячную дочь. Дыхательные пути ребенка она перекрыла одеялом. Когда девочка перестала подавать признаки жизни, женщина взяла на кухне нож и нанесла спящему сыну один удар в спину. Для пятилетнего ребенка удар оказался смертельным.

От шума проснулся и закричал пожилой отец женщины, который после перенесенного инсульта не может самостоятельно передвигаться. В дом забежал ее брат, который вызвал медиков и полицию.

Прибывшей на место фельдшеру районной больницы удалось реанимировать 10-месячную малышку. Впоследствии ребенка доставили в больницу. В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали женщину, сейчас готовятся документы об избрании для нее меры пресечения. Как сообщила «КП в Якутии» старший помощник руководителя республиканского следкома по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая, она нигде не работает и на профилактическом учете не состоит.

Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК - за убийство и покушение на убийство малолетнего. Все обстоятельства произошедшего установит следствие, назначен и проводится ряд необходимых экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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