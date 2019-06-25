2019-06-25T11:03:41+03:00
Наука

Шерстистый носорог Саша из Якутии «гостит» на Черном море: в Сочи открылась выставка уникальных находок эпохи мамонтов

Все экспонаты – подлинные, их суммарный возраст – более десяти тысяч лет
Нинель ГУСЕВА
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Одним из центральных экспонатов выставки стал скелет мамонта, найденный в Мегино-Кангаласском районе Якутии.Одним из центральных экспонатов выставки стал скелет мамонта, найденный в Мегино-Кангаласском районе Якутии.
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Интерактивная палеонтологическая выставка "Гиганты вечной мерзлоты", главными героями которой стали экспонаты Академии наук Якутии, открылась в Сочи. Посетители смогут познакомиться с древней историей при помощи подлинных экспонатов и современных технологий.

Облик хижины древних людей воссоздан по найденным во время поисковых экспедиций артефактам.

Облик хижины древних людей воссоздан по найденным во время поисковых экспедиций артефактам.

Центральными экспонатами выставки стали скелет мамонта, найденный в Мегино-Кангаласском районе республики, реконструкция хижины древних людей и чучело детеныша шерстистого носорога Саши из Абыйского района, а также многие другие находки эпохи мамонтовой фауны.

В общей сложности на выставке представлено около 50 находок, которые были обнаружены в Якутии в разные годы. Суммарный возраст экспонатов – более десяти тысяч лет.

На выставке представлено около 50 находок, обнаруженных в Якутии в разные годы.

На выставке представлено около 50 находок, обнаруженных в Якутии в разные годы.

Единственная в мире выставка оригинальных находок представлена на площади 800 квадратных метров. Помимо экспозиции, на выставке работают детская зона, где можно провести раскопки и даже забрать находку с собой, зона с дополненной реальностью, где современные технологии помогут посетителям получить самые яркие впечатления, и мини-кинотеатр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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