Шерстистый носорог Саша из Якутии «гостит» на Черном море: в Сочи открылась выставка уникальных находок эпохи мамонтов

Интерактивная палеонтологическая выставка "Гиганты вечной мерзлоты", главными героями которой стали экспонаты Академии наук Якутии, открылась в Сочи. Посетители смогут познакомиться с древней историей при помощи подлинных экспонатов и современных технологий.

Облик хижины древних людей воссоздан по найденным во время поисковых экспедиций артефактам.

Центральными экспонатами выставки стали скелет мамонта, найденный в Мегино-Кангаласском районе республики, реконструкция хижины древних людей и чучело детеныша шерстистого носорога Саши из Абыйского района, а также многие другие находки эпохи мамонтовой фауны.

В общей сложности на выставке представлено около 50 находок, которые были обнаружены в Якутии в разные годы. Суммарный возраст экспонатов – более десяти тысяч лет.

На выставке представлено около 50 находок, обнаруженных в Якутии в разные годы.

Единственная в мире выставка оригинальных находок представлена на площади 800 квадратных метров. Помимо экспозиции, на выставке работают детская зона, где можно провести раскопки и даже забрать находку с собой, зона с дополненной реальностью, где современные технологии помогут посетителям получить самые яркие впечатления, и мини-кинотеатр.