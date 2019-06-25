Ысыах Туймаады-2019 станет еще масштабнее и интереснее

29 июня в архитектурно-этнографическом комплексе «Ус Хатын» в 22 раз пройдет главный летний праздник города - Ысыах Туймаады-2019. В прошлом году якутский новый год посетили 190 000 тысячи человек.

Над программой праздника работает управление культуры и духовного развития республики. В этом году подготовлено рекордное количество программ и площадок, в режиме нон-стоп будут работать 23 площадки для участников и гостей всех возрастов. В течение двух дней ысыаха зрители увидят 119 программ, в том числе 17 обрядовых, 7 спортивных, 7 выставочно-экспозиционных программ, 56 концертных программ, том числе с участием известных артистов, детские программы.

Для комфорта посетителей подготовлены площадки для защиты от зноя, дополнительные скамейки, в зоне торговли установлены умывальники, туалетные кабинки, в связи с прогнозируемой теплой погодой будут обустроены душевые кабины. Проезд с автовокзала до Ус Хатын на муниципальных автобусах "ЯПАК" будет стоить 40 рублей, дешевле, чем в прошлом году.