2019-06-25T08:17:26+03:00
Общество

Ысыах Туймаады-2019 станет еще масштабнее и интереснее

На празднике откроется еще больше площадок и мероприятий
Ольга Донская
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В этом году ожидают 900 гостей из-за пределов республики.В этом году ожидают 900 гостей из-за пределов республики.Фото: ЯСИА
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29 июня в архитектурно-этнографическом комплексе «Ус Хатын» в 22 раз пройдет главный летний праздник города - Ысыах Туймаады-2019. В прошлом году якутский новый год посетили 190 000 тысячи человек.

Над программой праздника работает управление культуры и духовного развития республики. В этом году подготовлено рекордное количество программ и площадок, в режиме нон-стоп будут работать 23 площадки для участников и гостей всех возрастов. В течение двух дней ысыаха зрители увидят 119 программ, в том числе 17 обрядовых, 7 спортивных, 7 выставочно-экспозиционных программ, 56 концертных программ, том числе с участием известных артистов, детские программы.

Для комфорта посетителей подготовлены площадки для защиты от зноя, дополнительные скамейки, в зоне торговли установлены умывальники, туалетные кабинки, в связи с прогнозируемой теплой погодой будут обустроены душевые кабины. Проезд с автовокзала до Ус Хатын на муниципальных автобусах "ЯПАК" будет стоить 40 рублей, дешевле, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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