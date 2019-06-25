«А что, если», «Якутский Малевич» и книжный мамонт: в Якутске открылась выставка современного искусства «Фокус-Кэм»

19 июня Национальный художественный музей в рамках Года консолидации представил выставку экспериментального искусства якутских художников «Фокус-Кэм». «Дом художника» превратили в настоящий дом якутского интерактивного искусства. То ощущение, когда стены и коридоры здания тоже стали частью экспозиции.

Разобраться в творческом хаосе помогла куратор выставки Влада Тимофеева:

Должно ли все выглядеть так, как мы привыкли?Фото: Мария Удовкина

- У нас была идея создать выставку, которая отражала бы состояние современного искусства в Якутии. Так получилось, что Национальному художественному музею передали «Дом художника», в котором находится прекрасный выставочный зал советских времен. Мы дали художникам полную свободу действий. Но общая тематика прослеживается в каждой работе – это размышление на тему времени и пространства. Современное искусство не имеет определенного стиля, жанра, как раньше. Оно очень многоплановое. Поэтому название «Фокус-кэм» (объектив камеры) определяет наше сегодняшнее состояние.

В 2000-е годы в здании «Дома художника» располагались мастерские, где обучали молодых художников Арктического института культуры. Помещение, где все спланировано таким образом, чтобы выгодно демонстрировать экспонаты, свое предназначение вернуло только в этом году. Внимание сразу же привлекает необычное расположение окон – на потолке. Это было сделано для того, чтобы свет падал не прямыми, а косыми лучами. Таким образом создаётся естественное освещение, не искажая при этом цветовое восприятие.

Изначально «Книжный мамонт» задумывался как цементный.Фото: Мария Удовкина

- Большинство участников нашей выставки – выпускники Арктического института. Для них здание «Дома художника» очень ценно, памятно. Это их альма-матер. Они с большим удовольствием приняли участие в нашем проекте, ведь не каждому выпускнику дана возможность расписать стены, где они когда-то учились. Мы решили не ломать пространство, а наполнить его новыми смыслами, идеями. Вообще, это характерная черта современного искусства – не разрушать, не принимать обстоятельство как недостаток, а наполнять, - говорит Влада Тимофеева.

Всего на выставке представлено 11 произведений современного искусства. Кроме основной идеи, объекты отражают и мировоззрение, мысли автора.

Вот, например, гора открытых книг в виде древнего животного с глазами-лампочками. Называется просто - «Книжный мамонт. Вымирающий ли вид?». Внутри мамонта оборудованы книжные полки и место для одного читателя.

Объединить забытые ценности и современные технологии.Фото: Мария Удовкина

Саргылана Скрябина, автор объекта, решила предоставить зрителю возможность самому ответить на главный вопрос: вымерло ли чтение? Будут ли читать современные люди? Или мы уже можем выставлять книги в музеи, как артефакты давно ушедшего прошлого?

Изначально «Книжный мамонт» задумывался как цементный, символизируя тем самым стереотипный собирательный образ Якутии. Он должен был стоять на сваях, как и многие якутские дома.

- Для нас, организаторов, эта выставка – полный эксперимент. У нас не было четкого плана, только творческий процесс. Выставка рождалась, видоизменялась. Так и «Книжный мамонт» обрел свой нынешний вид. Молодым художникам свойственно размышлять, ставить перед собой вопросы, - отмечает Влада Тимофеева.

Ирины Завалко-Бахчанен вдохновлялась супрематизмом, где доминантами в живописи были форма и цвет.Фото: Мария Удовкина

Свой образ современного музея отразил Николай Григорьев в росписи «Забытое». На большой стене мы видим старушку-смотрительницу с фонариком на телефоне в руках. Так она освещает удивительный мир музея. На ее плече сидит птичка, символизирующая зрителя, который, по словам автора, «сидит на одном месте и не может взлететь». По-видимому, Николай пытался объединить забытые ценности и современные технологии. Неспроста свет исходит из камеры телефона. Возможно, именно в технологиях автор видит способ передачи важных культурных посланий зрителю 21 века.

Большим ярким акцентом стала работа Ирины Завалко-Бахчанен «Якутский Малевич». Со стены на нас смотрят двое – мужчина и женщина в якутских национальных костюмах. Они изображены по подобию картины Казимира Малевича. Художница вдохновлялась супрематизмом, где доминантами в живописи были форма и цвет.

Выставка «Фокус-Кэм» будет работать все лето.Фото: Из личного архива героя публикации

Муки творческого выбора продемонстрировал Алексей Попов в скульптурной композиции «Арай… А что, если…». Мы видим человеческую фигуру из дерева, перед которой лежит табурет на трех ножках. В руках у человека четвертая ножка. Он словно думает, ставить ли четвертую ножку? Или оставить как есть? А может, вообще покрасить? Вопросы, которые наверняка знакомы каждому. Должно ли все выглядеть так, как мы привыкли? Быть может, стоит создать трехногий табурет?

Художники без помощи специальной бригады трудились над выставкой с февраля. Своими глазами увидеть чудеса «Фокус-Кэм» можно будет все лето. Также в здании «Дома художника» планируется проведение встреч с авторами выставки.