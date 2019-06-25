В Якутске все еще ищут пропавшего во время пожара ребенка

Следственный отдел Якутска начал процессуальную проверку по факту пожара в частном доме на улице Портовское кольцо. Во время пожара пропал 7-летний мальчик, находившийся в доме.

Следствие установило, что в момент возгорания мать. Дедушка ребенка занимались хозяйством во дворе, заметив пламя взрослые начали искать ребенка, однако их поиски не увенчались успехом. Ночью на месте пожара были обнаружены фрагменты костей, но судмед исследование показало, что останки не принадлежат человеку.

Мальчика все еще ищут.