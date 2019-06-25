2019-06-25T05:28:17+03:00
Происшествия

В Якутске все еще ищут пропавшего во время пожара ребенка

Мальчик находился в сгоревшем доме
Ольга Донская
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На месте происшествия найдены кости, однако, они не принадлежат человеку.На месте происшествия найдены кости, однако, они не принадлежат человеку.
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Следственный отдел Якутска начал процессуальную проверку по факту пожара в частном доме на улице Портовское кольцо. Во время пожара пропал 7-летний мальчик, находившийся в доме.

Следствие установило, что в момент возгорания мать. Дедушка ребенка занимались хозяйством во дворе, заметив пламя взрослые начали искать ребенка, однако их поиски не увенчались успехом. Ночью на месте пожара были обнаружены фрагменты костей, но судмед исследование показало, что останки не принадлежат человеку.

Мальчика все еще ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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