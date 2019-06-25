Глава Якутии отреагировал на обращение жителей Верхоянья

С 3 июня жители Верхоянского района Якутии самостоятельно борются с огнем. По словам населения, правительство отстранилось от помощи жителям, переложив все расходы по тушению пожаров на муниципалитеты, предприятия и само население.

Инициативная группа по тушению пожара отчитывается о ежедневном поступлении средств от земляков, которые расходуются на доставку пожарных ранцев, мотопомп, бензина, дизтоплива и продуктов питания.

Обращение дошло до главы Якутии Айсена Николаева. Ил Дархан принял меры о которых отчитался в своем Instagram:

- По пожарам в Верхоянье и обращению жителей улуса в мой адрес Сегодня возбуждено уголовное дело по факту возникновения лесного пожара в Верхоянском районе. Первый зам председателя правительства республики Алексей Колодезников, зам председателя правительства Денис Белозеров и министр экологии Сахамин Афанасьев доложили мне о принимаемых мерах по тушению и локализации пожаров. В настоящее время на территории Верхоянского района действует 12 природных пожаров, из них 5 локализовано, угрозы населенным пунктам нет. Я принял решение об объявлении режима межмуниципального ЧС. На тушение пожаров в Верхоянье будут направлены средства из резервного фонда республики, вертолёт МИ-8. По итогам моей встречи с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным готовится постановление Правительства РФ о выделении Якутии дополнительно 85 миллионов рублей на тушение лесных пожаров и 66 миллионов рублей на приобретение спецтехники из федерального бюджета

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