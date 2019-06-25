Победитель конкурса «Лучший водитель такси» в Якутске Максат Уркасымов: «Чаще всего пассажиры забывают в машине мобильники и кошельки»

Конкурс проводится каждый год, его главная цель — повышение уровня профессиональной подготовки таксистов. В соревнованиях, которые прошли в Якутске, приняли участие 8 водителей из служб «Яндекс.Такси» и «Максим», а также один индивидуальный предприниматель из Алданского района.

- Якутия проводит региональный этап впервые, и для старта восемь участников – это неплохой показатель, - считает организатор конкурса, представитель общественного Совета по развитию такси в регионах РФ Кирилл Казанин.

Первое место в конкурсе занял Александр Алфимов (ИП Алфимов) из Алданского района, второе – Максат Уркасымов, водитель службы «Яндекс.Такси», третье – Сергей Иванов, водитель службы «Яндекс.Такси». Александр Алфимов представит Якутию на федеральном этапе конкурса, который пройдет в Сочи.

Участников конкурса ждали серьезные испытания: региональный этап состоял из четырех туров. Первый — теоретический, на знание правил дорожного движения. Второй и третий туры проводились на автодроме: водители выполняли задания по скоростному маневрированию и плавности вождения на время. Четвертый тур включал теоретические вопросы практически по всем областям — от оказания первой помощи в экстренных ситуациях до знания истории Якутии.

- Участвовать в конкурсе было интересно, проснулся азарт, - рассказывает Сергей Иванов, занявший третье место. - Мы даже стаканы с водой на крыше возили - так проверялась плавность вождения. Наливают тебе в стакан ровно 250 граммов воды, и ты с ним едешь. А после заезда стакан снова взвешивают: кто сколько пролил. Я потерял 25 граммов. И по автодрому на скорость ездили - я уложился в 1 минуту 8 секунд. Но лучше всех проехал парень из Алдана, занявший первое место, он настоящий спринтер. А вот теория мне далась сложновато, многое уже подзабыл. К тому же в теоретической части нужно было отвечать на разные вопросы, не только по правилам дорожного движения — например, кто был первым президентом республики, почему у Якутии такой флаг. Я в Якутске родился и всю жизнь прожил, но, честно признаюсь, не на все вопросы смог ответить.

Таксистом Сергей Павлович работает последние 8 лет, с тех пор, как вышел на пенсию. До этого работал водителем на «скорой помощи».

- Мне 66 лет, но на покой пока рано. Не люблю сидеть дома, да и город знаю как свои пять пальцев — могу проехать куда угодно без навигатора.

С сервисом Яндекс.Такси Сергей Иванов сотрудничает всего месяц, до этого работал с другой службой заказа. Но, говорит, уже ощутил разницу.

- Яндекс.Такси хороший сервис, мне нравится. Удобный и, главное, безопасный , - считает водитель. - Клиенты ведь разные попадаются, бывает, что и не слишком трезвые. Но нам разрешается не брать слишком пьяных пассажиров. Дверь на замок — и звонишь диспетчеру. За этот месяц у меня не было ни одного неприятного случая, а вот а предыдущем месте работы да, случались несколько раз. Бывало, что клиенты доезжали и не расплачивались. С Яндекс.Такси все поездки проходят без проблем.

Водитель Максат Уркасымов, занявший второе место, тоже работает в Яндекс.Такси. За баранку таксомотора 54-летний шофер пересел восемь лет назад.

- Раньше работал на грузовых перевозках, - рассказывает Максат. - Подкопил денег, купил свой автомобиль и решил возить пассажиров. С Яндекс.Такси это удобно, хороший сервис. Мне нравится работать с людьми, общаться с клиентами.

Когда ты работаешь водителем, нужно быть готовым к любой ситуации — в пути случается всякое. А таксист — это еще и немножко психолог.

- Года четыре назад после работы убираю машину, - вспоминает Максат Уркасымов. - Смотрю - под сиденьем на пассажирском месте лежит кошелек. Открываю — в нем много денег, 58 тысяч рублей. Я кошелек положил в бардачок, запер. Возил с собой несколько дней. А дня через три-четыре села ко мне в машину пассажирка, пожилая женщина. И вдруг расплакалась. Говорит: «Представляете, ехала в такси, не помню, в какой машине, и потеряла кошелек. А в нем все мои деньги — я на них собиралась купить лекарства мужу». Я спрашиваю: «А какого цвета кошелек?» - Она: «Красный». Говорю: «Сколько денег в нем было?» Бабушка отвечает: «Не помню точно, где-то 55-60 тысяч».

Тут я достаю из бардачка этот красный кошелек, говорю: «Ваш?» Она так обрадовалась, снова расплакалась, говорит: мой! Хотела мне на радостях денег дать, но я отказался — это ж на лекарства мужу. Тогда она меня просто расцеловала. Очень приятно было.

А вообще пассажиры чаще всего забывают в машине мобильные телефоны. Вот буквально вчера подвозил семью с ребенком, девочка пятого-шестого класса оставила мобильник. Хотел позвонить по нему, но на телефоне стоит блокировка. Но родители, слава богу, сами спохватились, позвонили мне и приехали за телефоном.