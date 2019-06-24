«Ювелирка» с изюминкой: Раиса Плетцер - о любви к якутским украшениям и непростом пути в красивый бизнес

Будущий дизайнер-ювелир Раиса Плетцер писала дипломную работу по якутским национальным украшениям. Спустя 10 лет и два декрета именно они стали основой для красивого бизнеса. Потому что пока есть женщины – будут украшения.

Раиса Плетцер окончила Санкт-Петербургский госуниверситет технологии и дизайна. Училась по трехстороннему договору от республики, поэтому вопрос о последующем трудоустройстве не стоял – по возвращению в Якутск дипломированного дизайнера-ювелира взяли на работу в компанию «Драгоценности Якутии». За 10 лет девушка успела поработать в трех ювелирных компаниях: разрабатывала эскизы и создавала модели будущих изделий, освоила 3D-моделирование.

Декрет как путь в бизнес

- Задумываться о своем деле я начала во время декретного отпуска. Сидя дома со старшей дочерью, начала делать на заказ настенные часы из дерева. Однако вещи это штучные, индивидуальные, для каждого интерьера свои, поэтому широкой популярностью они не пользуются.

Уйдя в декрет во второй раз, начала думать в другом направлении. В университете моя дипломная работа была посвящена якутским национальным украшениям – у них есть своя изюминка. Но когда речь идет о массовом производстве, где стоит цель как можно быстрее продать изделие, какого-то особенного дизайна, фантазии не нужно. Зато именно это хотят покупать и носить основные поклонницы «ювелирки» – женщины. А пока есть женщины, будут украшения. Так что весной 2015 года я собрала в одну кучу свои эскизы и идеи, забракованные в разные годы, и решила воплотить их в жизнь уже самостоятельно.

Узоры рисуются красками: от акварели и гуаши до темперы и акрила.Фото: Из личного архива героя публикации

Сразу решила, что украшения будут из дерева – теплого природного материала, который хорошо поддается обработке. К тому же он очень легкий, а это важно – любительницы крупных украшений меня поймут. А вот на поиск остального сырья (красок, лаков, эпоксидной смолы и фурнитуры) ушло около года. Как вспомню, сколько ночей было на это потрачено! А ведь потом еще нужно было дождаться, пока маленькую партию, чисто на пробу, доставят в Якутск, и оценить их в деле.

За это время появились постоянные заказчики, и осенью мы смогли снять однокомнатную квартиру в нашем же доме под мастерскую. Нанимать персонал денег не было, поэтому первое время всё приходилось делать самой: рисовать, красить, сверлить, лакировать, развозить заказы. Выставлялась в основном на городских ярмарках хэнд-мейда. Накануне спала по 3-4 часа в сутки, но оно того стоило – именно там я набрала свою первоначальную клиентскую базу.

Несколько раз я всё бросала

- Художнику, да и всем творческим людям, сложно найти свою нишу. Поначалу очень мешал перфекционизм, сейчас потихоньку учусь бороться с его приступами, потому что от них страдала не только я, но и окружающие.

Несколько раз я бросала всё это: двое детей – одна грудная, вторая только-только пошла в садик, дома ремонт, а тут еще и бизнес, где нужно самой принимать кучу решений. Неделями не подходила к заготовкам, а потом отпускало – и начинала всё заново.

Дерево – теплый и легкий природный материал, что важно для любительниц крупных украшений.Фото: Из личного архива героя публикации

Очень поддержал муж, без него я бы точно не справилась. Когда «зашивалась», он брал детей на себя, помогал сверлить, собирать украшения. Летом мы переехали на дачу, где можно было вволю «химичить»: лак, которым изделие покрывают трижды, пахнет так, что в своей квартире особо не поработаешь. А когда дело дошло до открытия магазина, муж взял на себя большую часть оргвопросов: бухгалтерия, ассортимент, артикул – для меня это был темный лес.

Став гордой обладательницей собственного бизнеса, узнала, что такое седина – пришлось начать красить волосы. Многое решают помощь и поддержка близких: можете делегировать кому-то домашние дела – сделайте это. Меня поддерживал муж, была крыша над головой и большое желание работать и развиваться. Выкручивалась как могла: вечером уложу дочек спать – и сажусь сверлить!

Одно украшение – одна неделя

- Первые года полтора этот красивый бизнес был скорее хобби, и больших вложений не требовал. Больше всего денег ушло на опыты с материалами и фурнитурой. Но так как всё покупалось постепенно, по мере необходимости, каких-то нереальных сумм за раз мы не тратили.

На создание одного украшения в среднем уходит неделя. Эскиз, если есть вдохновение, можно нарисовать и за два часа, а можно «рожать» несколько дней. Затем в специальной программе делаю под него форму для деревянной заготовки, подгоняю по размерам и отправляю на резку – понять, как изделие будет вести себя в сборке, можно только опытным путем. Узоры рисуются красками: от акварели и гуаши до темперы и акрила, затем сканируются и распечатываются. Деревянная заготовка со всех сторон покрывается лаком, затем наносится эпоксидная смола – она придает изделию объем.

Для закрепки поначалу использовали простую металлическую фурнитуру. Но оказалось, что у многих клиенток на нее аллергия, и пришлось искать варианты. Сейчас используем серебро 925 пробы, люкс-фурнитуру с родиевым покрытием и хирургическую сталь. Фанеру заказываем березовую у производителей с Дальнего Востока.

Путь от эскиза до готового изделия занимает минимум неделю.Фото: Из личного архива героя публикации

Пока не могла позволить себе собственный станок, приходилось заказывать лазерную резку по своим эскизам у других предпринимателей в Якутске. Но все как по маслу не бывает: то лазер сгорел, то царапины на заготовках оставлял, то ждать заказа приходилось несколько дней. Очень много мороки с эпоксидной смолой. Как выяснилось, материал этот очень своеобразный – ее нельзя замораживать, а при смешивании (она двухкомпонентная) и нанесении на заготовку нужно тщательно следить, чтобы не попали пузырьки воздуха. У человека, который с ней работает, должны быть твердая рука и ангельское терпение.

Первое время дохода не будет

- В раскрутке очень помог Инстаграм. Аккаунт веду сама – пишу посты, выкладываю фото и много общаюсь с клиентами. Мечтаю о собственном онлайн-магазине, но хочу, чтобы он работал как часы, а на практике это сделать очень непросто.

Есть такая шутка: если ты в одиночку пьешь шампанское на новогоднем корпоративе, ты – индивидуальный предприниматель. Вот уже года полтора одна я не пью. У нас чисто женский коллектив: сегодня в мастерской трудятся 9 человек, еще четверо – в магазинах (их два). Сейчас главная «головная боль» – найти хорошего продавца.

Основной ассортимент уже сложился, стараемся раз в сезон и перед праздниками небольшими сериями вводить новые модели. С появлением розницы жизнь выглядит примерно так: готовимся к Новому году, потом сразу 14 февраля, 8 марта, Ысыах, День учителя, День матери – и опять Новый год. Иногда после больших праздников магазины приходится закрывать: на полках ничего не остается.

Стоит быть готовым к тому, что первое время у вас не будет дохода.Фото: Из личного архива героя публикации

Стоит быть готовым к тому, что первое время у вас не будет дохода. Нет такого, чтобы вы создали что-то классное, его расхватали и у вас куча денег. На первых порах главное – реклама, раскрутка, маркетинг. Все первые деньги уйдут на это и на материалы. Знаю, что многие якутские предприниматели, работающие с ювелиркой, получают поддержку от государства в виде различных грантов. Сама ими пока не пользовалась – может, не доросла еще.

Учиться, учиться и еще раз учиться

- Без продуманного плана в бизнесе выжить сложно. Надо четко понимать, для кого вы работаете – сесть, написать, обозначить свою целевую аудиторию: кто это, сколько лет, чем занимаются. Так будет легче создавать продукт. А еще важно выделяться и четко знать ответ на вопрос, в чем ваша фишка. Потому что сейчас мы живем в условиях жесточайшей конкуренции, когда у всех вокруг оригинальный, крутой, аутентичный товар.

Главной площадкой для раскрутки любого нового бизнеса стали соцсети, где сейчас сидят буквально все. Не зацикливайтесь на какой-то одной – надо быть представленным везде. Вести соцсети качественно – это огромный труд, который отнимает массу времени, но без этого никуда, ведь именно так проще всего зацепить людей.

Чтобы пост привлек внимание, чтобы его прочитали, нужна идея, композиция хорошие, интересные, запоминающиеся фото: просто положить что-то на стол и «щёлкнуть» недостаточно. Город у нас продвинутый, и этим надо пользоваться, стучаться во все двери: сотрудничать с другими предпринимателями, выйти на известных блогеров и звезд – просто написать всем и подождать, кто ответит. Если сидеть и ждать, пока у вас что-то купят – можете не дождаться.

Каждый элемент красят, а затем покрывают лаком в три слоя.Фото: Из личного архива героя публикации

Многое зависит от того, что именно и как вы делаете. Хорошую, качественную, интересную вещь раскрутить можно всегда. А если вы, извините, сделали что-то по принципу «лишь бы толкнуть», никакого эффекта не будет. В таком маленьком городе, как Якутск, очень важна репутация, личный бренд. Людям не скажешь: косяки были раньше, сейчас они в прошлом, всё по-другому. Нет репутации – не будет развития.

Если не знаешь, что делать, но есть большое желание заняться бизнесом – иди учиться. Благо сейчас масса различных онлайн-курсов, мастер-классов и материалов в свободном доступе. Надо фильтровать информацию, адаптировать под себя и свою ЦА и не останавливаться на достигнутом. В общем, учиться, учиться и еще раз учиться – впрочем, как и всегда.