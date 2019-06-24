Чем опасно летнее солнце, и как извлечь из теплых деньков максимум пользы

Для жителей Якутии лето – долгожданное событие. За долгую холодную зиму по теплым лучам успевает соскучиться каждый. Однако о последствиях воздействия ультрафиолета задумываются немногие.

Редакция «КП в Якутии» провела опрос: «Пользуетесь ли вы солнцезащитными кремами?». Удовлетворительный ответ дали только 65% якутян. 71% участников опроса признались, что не носят головные уборы летом.

Плюс на минус дает…

Для начала давайте определимся, для чего человеку необходимо солнце. Разобраться в этом нам помогла врач-косметолог Елена Чуркина:

- Благодаря воздействию солнечных лучей, в коже синтезируется витамин D, который играет важную роль в укреплении иммунитета. Это единственный витамин, который человек вырабатывает самостоятельно, а не получает из пищи. Он способствует усвоению кальция и фосфора, которые необходимы для хороших костей и зубов.

Благодаря воздействию солнечных лучей, в коже синтезируется витамин D - единственный, который человек вырабатывает самостоятельно.Фото: ЯСИА

А еще солнце улучшает настроение. Люди, которые в достаточном количестве купаются в солнечных лучах, реже страдают депрессией, апатией и нарушением сна.

Однако и минусы у светила очень весомые – это риск развития онкологии и фотостарения. По данным ВОЗ, рост заболеваемости раком кожи в последние десятилетия в значительной мере обусловлен воздействием УФ-излучения – длительное нахождение на солнце пагубно сказывается на здоровье человека. По мнению экспертов, четыре из пяти случаев заболевания раком кожи можно было предупредить.

Кто в группе риска?

Фотостарение сегодня определяется по четырём основным показателям, которые проходит наша кожа с возрастом. Первая фаза проявляется легкой пигментацией. На второй стадии появляются морщины вокруг рта и глаз. Наиболее заметна третья фаза фотостарения, когда морщины можно разглядеть даже в состоянии покоя. На четвертой стадии кожа изменяет свой цвет и становится желто-серой.

В группу риска входят дети и пожилые люди, а также люди с большим количеством родинок – если на всем теле у вас их более тридцати.

Чтобы определить свой уровень реагирования на солнечные лучи, достаточно посмотреть в зеркало. Косметологи выделяют шесть фототипов в соответствии с оттенком кожи, где первый тип – это бледная, фарфоровая кожа, шестой – смуглая. Для каждого фототипа – свои способы безопасного загара. Например, людям первого фототипа желательно не злоупотреблять солнечными ваннами.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Загорать - не переживать

Способы безопасного загара - советы косметолога:

- Находиться на солнце в определенное время (до 11 утра и после 16 часов дня);

- Привыкать к солнцу постепенно;

- Использовать солнцезащитные кремы на всех открытых участках кожи;

- Носить широкополые шляпы;

- В одежде отдавать предпочтение хлопковым или льняным тканям.