В Якутии выявлено более тысячи нарушений в работе школ и центров допобразования

Прокуратура Якутии обнаружила более 1000 нарушений в сфере обеспечения безопасности в образовательных организациях общего и дополнительного образования в Нерюнгри, Мирном, Абыйском, Амгинском, Булунском, Верхневилюйском и лругих районах республики.

Из-за отсутствия должного финансирования в Верхневилюйской СОШ №2 в здании школы температура зимой всего +10° С при норме +20°С. Такая ситуация длится с 2017 года из-за отсутствия средств на капитальный ремонт. Ученики начальных классов вынуждены есть в классах, посещать неблагоустроенный туалет, использование которого грозит безопасности и здоровью малолетних детей.

В некоторых образовательных организациях были выплачены средства на укрепление материально-технического состояния зданий, но работы фактически не было выполнены. Ко всему прочему, были собраны деньги с родителей учеников, что является нарушением законодательства.

Всего по результатам проверок установлено свыше 1000 нарушений законодательства в указанной сфере, в целях их устранения внесено 445 представлений, возбуждено 220 административных производств, объявлено 193 предостережения о недопустимости нарушения закона, предъявлено в суд 63 иска (заявления), опротестовано 29 правовых актов.

Устранение нарушений законодательства по указанным мерам реагирования находится на контроле органов прокуратуры.