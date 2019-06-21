О закрытии счетов «Якутцемента»: республика поможет предприятию

Напомним, Генпрокуратура РФ провела проверку госзакупок строительных материалов для муниципальных нужд. Так были выявлены факты картельного сговора между экс-мэром Владивостока Игорем Пушкаревым и учреждением «Дороги Владивостока» с компаниями брата бывшего чиновника Андрея Пушкарева.

За определенный период было заключено около 90 контрактов на сумму 3,2 млрд рублей, сообщает ЯСИА.

По итогам проверки Басманный районный суд арестовал расчетные счета предприятий холдинга «Востокцемент», в который входит «Якутцемент». Часть предприятий выступает ответчиком по гражданскому иску на 3,2 млрд рублей.

- Мы изучаем эту ситуацию. Блокировка счетов крупнейшего предприятия нашей строительной отрасли в разгар короткого строительного сезона абсолютно нам не нужна. Я думаю, что мы найдем решение с юридической точки зрения, чтобы работа, еще раз говорю, крупнейшего предприятия Якутии не была парализована», — сказал Айсен Николаев.

Генеральный директор «Якутцемента» Алиш Мамедов отметил, что предприятие не является ответчиком по гражданскому иску о взыскании 3,2 миллиардов рублей, но сегодня неожиданно арестованы расчетные счета всех предприятий холдинга «Востокцемент» на Дальнем Востоке.

Сегодня «Якутцемент» работает в штатном режиме. Пока есть запасы, предприятие будет выполнять по возможности все обязательства. Но ситуация беспокоит крупных заказчиков «АЛРОСА» и «Сила Сибири», также поступают сотни звонков от строительных компаний и под угрозой срыва оказалась программа по переселению из ветхого и аварийного жилья.