«Уши, лапы и хвосты»: как используют грант Президента РФ волонтеры из Ленска

Победителями первого конкурса Президентских грантов 2019 года стали 1 644 некоммерческие организации, в том числе 11 – из Якутии.

Некоммерческая организация помощи бездомным животным «Уши, лапы и хвосты» будет развивать культуру ответственного владения домашними питомцами, чтобы уменьшить количество бездомных животных в Ленском районе. На эти цели им выделено чуть больше двух миллионов рублей.

По мнению авторов проекта, бродячие животные – это социальная проблема, и решать её нужно сообща. Так как большинство бездомных животных – бывшие домашние питомцы, ставшие ненужными своим хозяевам, на средства гранта будет организована бесплатная стерилизация кошек и собак в Ленске.

Один человек может записать на операцию неограниченное количество животных. После приёма заявления гражданину будет выдано направление на операцию с указанием адреса и контактного телефона ветклиники, куда можно будет записаться в удобное время.

На средства гранта будет организована бесплатная стерилизация кошек и собак в Ленске.Фото: Социальные сети

Также в рамках проекта будут организованы выезды в другие населённые пункты Ленского района, где ветеринарных клиник нет, обучение волонтёров курсу «Зоопсихология», пройдет летний фестиваль «Хочу домой» и «Уроки доброты» для школьников. Реализация проекта начнётся 1 июля.

Второй конкурс Президентских грантов 2019 года для некоммерческих организаций всей страны стартовал 10 июня. Заявки принимаются до 31 июля в электронном виде.

Итоги будут подведены 14 октября.

По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено около 4,5 млрд рублей.