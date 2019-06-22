Айсен Николаев заявил о перезагрузке МФЦ

Центр «Мои документы» в Якутии ожидает функциональная перезагрузка. Об этом заявил Айсен Николаев 21 июня на пленарном заседании открывшегося накануне в столице региона Пятого всероссийского форума центров государственных и муниципальных услуг.

По мнению Ил Дархана, МФЦ могут и должны стать драйверами повышения эффективности работы органов власти, центрами качества государственных и муниципальных услуг.

- Мы планируем создать универсальный модуль автоматизированной системы в органах власти с глубокой интеграцией в систему МФЦ. Это исключит дублирующие функции, ускорит и повысит качество предоставления услуг нашим гражданам. МФЦ должен стать единым центром обслуживания населения, куда человек приходит не просто получить документы, но и решить свои проблемы, - отметил Айсен Николаев.

Глава Якутии положительно оценивает деятельность центров «Мои документы» в республике. За годы работы за услугами в МФЦ обратилось 3 миллиона 800 тысяч человек Якутии, поток заявителей вырос в 14 раз, что свидетельствует о востребованности центров.

Заместитель министра экономического развития России Савва Шипов рассказал, из чего состоит новая концепция МФЦ. По его словам, центры будут двигаться по пути расширения спектра услуг, в том числе не относящихся лишь к государственным и муниципальным.

Важным направлением изменений Савва Шипов назвал усиление защиты граждан в цифровом пространстве. Он предложил наделить руководителей региональных МФЦ полномочиями омбудсменов по государственным услугам, защите граждан в процессе оказания госуслуг, возможностями взаимодействия с прокуратурой в случае необходимости, территориальными управлениями федеральных органов власти.