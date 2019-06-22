2019-06-22T08:17:36+03:00
Общество

Айсен Николаев заявил о перезагрузке МФЦ

Центры должны стать драйверами повышения эффективности работы органов власти
Мария Удовкина
Поделиться:
«МФЦ должен стать единым центром обслуживания населения, куда человек приходит не просто получить документы, но и решить свои проблемы», - отметил Айсен Николаев.«МФЦ должен стать единым центром обслуживания населения, куда человек приходит не просто получить документы, но и решить свои проблемы», - отметил Айсен Николаев.
Изменить размер текста:

Центр «Мои документы» в Якутии ожидает функциональная перезагрузка. Об этом заявил Айсен Николаев 21 июня на пленарном заседании открывшегося накануне в столице региона Пятого всероссийского форума центров государственных и муниципальных услуг.

По мнению Ил Дархана, МФЦ могут и должны стать драйверами повышения эффективности работы органов власти, центрами качества государственных и муниципальных услуг.

- Мы планируем создать универсальный модуль автоматизированной системы в органах власти с глубокой интеграцией в систему МФЦ. Это исключит дублирующие функции, ускорит и повысит качество предоставления услуг нашим гражданам. МФЦ должен стать единым центром обслуживания населения, куда человек приходит не просто получить документы, но и решить свои проблемы, - отметил Айсен Николаев.

Глава Якутии положительно оценивает деятельность центров «Мои документы» в республике. За годы работы за услугами в МФЦ обратилось 3 миллиона 800 тысяч человек Якутии, поток заявителей вырос в 14 раз, что свидетельствует о востребованности центров.

Заместитель министра экономического развития России Савва Шипов рассказал, из чего состоит новая концепция МФЦ. По его словам, центры будут двигаться по пути расширения спектра услуг, в том числе не относящихся лишь к государственным и муниципальным.

Важным направлением изменений Савва Шипов назвал усиление защиты граждан в цифровом пространстве. Он предложил наделить руководителей региональных МФЦ полномочиями омбудсменов по государственным услугам, защите граждан в процессе оказания госуслуг, возможностями взаимодействия с прокуратурой в случае необходимости, территориальными управлениями федеральных органов власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Кидаются ножами и стульями: в Новосибирске лесбиянки-разведенки не могут поделить квартиру
Проблемы женской парочки разбирают и полицейские, и прокуратура, и суд. В непростые отношения водительницы троллейбуса и ее любовницы-кондукторши вник и корреспондент «КП»
Легавые, что ведут по следу: кинологической службе МВД России исполняется 110 лет
21 июня 1909 года в нашей стране впервые был создан "Российской империи питомник полицейских собак". Больше века четвероногие наряду с людьми защищают покой граждан, помогают в поисках преступников и без вести пропавших
Новости 24
Сила на миллион: победитель «Игр Дыгына» получит крупный денежный приз
В Якутске мужчина украл радиаторы и продал их на рынке
В Нюрбинском районе перевернулась машина. Один человек погиб
Айсен Николаев пожелал удачи якутским борцам на чемпионате в Сочи
512 населенных пунктов Якутии получили доступ к Интернету
СВФУ и Microsoft запускают совместную магистерскую программу
В ночь с субботы на воскресенье в Якутске перекроют три улицы
Дождь с грозой и порывы ветра: прогноз погоды в Якутске на 22 июня
Еще один маленький велосипедист угодил под колеса авто в Якутске
Федеральная трасса «Вилюй» обзавелась защитными слоями и новой разметкой
В пяти районах Якутии дети остались без молочных смесей из-за неверно составленных госконтрактов
Мэр Якутска раскритиковала работу дорожников
Захотел фотосессию - получи срок: в Якутске молодой парень украл упаковки цветного дыма для съемок
В Нюрбе мужчина проник к знакомому в дом и избил его жену
В Якутске на несколько месяцев перекроют дороги