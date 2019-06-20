«Купи у меня второго»: жительница Якутска, продавшая свою новорожденную дочь за триста тысяч рублей, на этом не остановилась

Перед судом по обвинению в торговле людьми предстанет 29-летняя жительница Якутска, продавшая свою новорожденную дочь. Через полтора года горе-мамаша стала настойчиво предлагать покупательнице еще одного из своих детей.

По данным следствия, сделка купли-продажи своего новорожденного произошла в июне 2017 года на территории Перинатального центра Республиканской больницы №1.

Покупательница, которая очень хотела иметь ребенка, закрыла глаза на моральную сторону дела. За малышку она заплатила 300 тысяч рублей наличными. При этом мать официально отказалась от дочери, которую новая семья впоследствии удочерила.

На протяжении полутора лет они воспитывали ребенка, однако вскоре горе-мамаша начала настойчиво предлагать им приобрести еще одного из своих детей. Между женщинами возник конфликт, который и стал поводом для обращения в правоохранительные органы.

Расследование длилось 4 месяца. Как сообщили КП в Якутии в пресс-службе республиканского следственного комитета, в связи с тем, что у женщины трое малолетних детей, в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде. Свою вину она отрицать не стала.

Следователи и сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних провели большую работу по установлению условий жизни и воспитания ребенка. Как оказалось, семья, в которой воспитывалась девочка, создала все условия для ее полноценного развития. Ее новая мама раскаялась в своем противоправном поступке и активно содействовала расследованию. В связи с этим женщину освободили от уголовного преследования из-за отсутствия в ее действиях состава преступления.

Уголовное дело направлено в суд. За продажу младенца горе-мамаше грозит до десяти лет лишения свободы.

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