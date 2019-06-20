2019-06-20T11:10:06+03:00
Общество

Железная дорога Томмот-Якутск готова для запуска

Комиссия оценила уровень готовности объектов пускового комплекса
Ольга Донская
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19 июня в министерстве транспорта был подписан акт о готовности к открытию железной дороги Томмот-Якутск. Специальная комиссия лично проверила объекты пускового комплекса.

Соответствующий акт специальная комиссия подписала 19 июня в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Члены комиссии провели осмотр путевого хозяйства, искусственных сооружений, систем СЦБ и связи, безопасности, включая системы транспортной безопасности, объекты энергообеспечения, оценила разъезды и условия, созданные для работы, проверила инфраструктуру пассажирского комплекса станции Нижний Бестях для качественного обслуживания пассажиров. Для того чтобы проверить участковую скорость и подтвердить исполнение графика, движение осуществлялось с установленной скоростью по всем участкам.

- Сегодняшний день был целиком посвящен работе комиссии, которая поставила своей целью принятие решения о готовности железнодорожных путей к началу эксплуатации. У нас стоит задача к 27 июля начать полностью документально оформленное движение по линии Беркакит — Томмот — Якутск до станции Нижний Бестях. Задача эта выполняется, мы идем по графику. Строительные работы уже завершены. Главное сейчас — документальное оформление, — сказал директор ФГУП «Единая группа заказчика» Олег Туманян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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