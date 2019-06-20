«Бульваром учителя» в Якутске займутся правоохранительные органы

19 июня первый замглавы Якутска Владимир Федоров и руководители структурных подразделений и профильных служб мэрии города провели заключительный осмотр Бульвара учителя.

Печально известный «Бульвар учителя» был введен в 2018 году, главной особенностью площадки стало то, что при строительстве использовались экологически чистые материалы. По итогу оказалось, что общественное пространство не отвечает средствам, выделенным на строительство: водоотведение, озеленение и электрика не соответствуют нормам.

10 миллионов рублей были выделены и уплачены подрядчику на строительство, но по составленным актам выяснилось, что работы произведены лишь на половину суммы - 5 миллионов рублей. Примечательно, что местонахождение главного подрядчика на данный момент неизвестно.

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После завершения экспертизы было решено направить материалы по строительству Бульвара учителя в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.