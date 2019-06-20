2019-06-20T05:14:06+03:00
Происшествия

Лесные пожары угрожают Якутску: в городе введен режим ЧС

В столице республики организовано круглосуточное дежурство для обеспечения быстрого реагирования на пожары
Ольга Донская
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В городе запрещен въезд гражданских автомашин в леса.В городе запрещен въезд гражданских автомашин в леса.Фото: ЯСИА
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В Якутске введен режим «Повышенная готовность» к чрезвычайным ситуациям. Первым "звоночком" стал пожар, начавшийся 14 июня в лесном массиве рядом с селом Владимировка.

По словам главного специалиста Управления ЧС Якутска Заура Бабаева, на территории города организовано круглосуточное дежурство для обеспечения быстрого реагирования на возникновение лесных пожаров.

С 15 июня по 15 июля в Якутске установлен особый противопожарный режим, введены ограничения по обращению с огнем и посещению лесов: запрещены выезды гражданского автотранспорта в лес, сжигание мусора и сухой травы.

Как сообщается на официальном сайте «Авиалесоохраны», для ликвидации лесных пожаров, действующих в Якутском и Усть-Алданском лесничествах парашютисты-пожарные и десантники-пожарные проводят взрывные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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