Лесные пожары угрожают Якутску: в городе введен режим ЧС

В Якутске введен режим «Повышенная готовность» к чрезвычайным ситуациям. Первым "звоночком" стал пожар, начавшийся 14 июня в лесном массиве рядом с селом Владимировка.

По словам главного специалиста Управления ЧС Якутска Заура Бабаева, на территории города организовано круглосуточное дежурство для обеспечения быстрого реагирования на возникновение лесных пожаров.

С 15 июня по 15 июля в Якутске установлен особый противопожарный режим, введены ограничения по обращению с огнем и посещению лесов: запрещены выезды гражданского автотранспорта в лес, сжигание мусора и сухой травы.

Как сообщается на официальном сайте «Авиалесоохраны», для ликвидации лесных пожаров, действующих в Якутском и Усть-Алданском лесничествах парашютисты-пожарные и десантники-пожарные проводят взрывные работы.