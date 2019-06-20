Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» победил в двух номинациях на кинофестивале в Шанхае

Фильм якутского режиссера Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» получил «Приз СМИ за лучший фильм» и «Приз зрительских симпатий» на Шанхайском международном кинофестивале.

В Поднебесной свое детище представляли режиссер фильма Любовь Борисова, исполнитель одной из главных ролей Степан Петров, представители «Сахафильм» и продюсер проекта Сардана Саввина.

Картина режиссера Любови Борисовой участвовала в программе "Belt and Road Film Week", где представлены фильмы-призеры Альянса фестивалей SIFF. В состав альянса входит Московский международный кинофестиваль, программный директор которого Кирилл Разломов рекомендовал якутский фильм китайским коллегам.

Картина получила «Приз СМИ за лучший фильм» и «Приз зрительских симпатий».Фото: Социальные сети

- Это очередное беспрецедентное событие в истории якутского кино. Наши фильмы впервые участвуют на этом крупном китайском кинофоруме! У нас ещё будут закрытый показ на кинорынке (SIFF Market), деловые встречи по новым проектам, интервью, встреча со зрителями и прочее, - написала в своем Facebook продюсер картины Сардана Саввина.

Shanghai International Film and TV Festival (SIFF) проходит в Китае в 22-й раз. На мероприятии представлены более четырех тысяч кинолент со всего мира.

Закрытие Шанхайского международного кинофестиваля пройдет 24 июня.

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