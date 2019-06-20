2019-06-20T04:50:46+03:00
Звезды

Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» победил в двух номинациях на кинофестивале в Шанхае

После успеха на ММКФ лента продолжает триумфальное шествие по миру
Нинель ГУСЕВАОльга Донская
Поделиться:
В фестивале приняли участие более 4 тысяч кинолент со всего мира.В фестивале приняли участие более 4 тысяч кинолент со всего мира.Фото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Фильм якутского режиссера Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» получил «Приз СМИ за лучший фильм» и «Приз зрительских симпатий» на Шанхайском международном кинофестивале.

В Поднебесной свое детище представляли режиссер фильма Любовь Борисова, исполнитель одной из главных ролей Степан Петров, представители «Сахафильм» и продюсер проекта Сардана Саввина.

Картина режиссера Любови Борисовой участвовала в программе "Belt and Road Film Week", где представлены фильмы-призеры Альянса фестивалей SIFF. В состав альянса входит Московский международный кинофестиваль, программный директор которого Кирилл Разломов рекомендовал якутский фильм китайским коллегам.

Картина получила «Приз СМИ за лучший фильм» и «Приз зрительских симпатий». Фото: Социальные сети

Картина получила «Приз СМИ за лучший фильм» и «Приз зрительских симпатий».Фото: Социальные сети

- Это очередное беспрецедентное событие в истории якутского кино. Наши фильмы впервые участвуют на этом крупном китайском кинофоруме! У нас ещё будут закрытый показ на кинорынке (SIFF Market), деловые встречи по новым проектам, интервью, встреча со зрителями и прочее, - написала в своем Facebook продюсер картины Сардана Саввина.

Shanghai International Film and TV Festival (SIFF) проходит в Китае в 22-й раз. На мероприятии представлены более четырех тысяч кинолент со всего мира.

Закрытие Шанхайского международного кинофестиваля пройдет 24 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Якутский фильм "Надо мною солнце не садится" завоевал три награды на Московском международном кинофестивале

Искушенный московский зритель не устоял перед обаянием истории о старике (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Выявлены многочисленные нарушения в табагинской исправительной колонии
Поймай меня если сможешь: в Якутске мужчина разбил свое авто и заявил о его угоне
В Якутске планируется открытие IT-лицея
Гендиректор якутской фирмы по продаже авиабилетов осужден за мошенничество
Миллион цветов для столицы Якутии
Двухлетний «потеряшка»: в Якутии родители не уследили за сыном во время переезда
В Якутии состоится первый форум кузнечного ремесла
На паромной переправе Якутск-Нижний Бестях заработают камеры видеонаблюдения
1011 человек примут участие в четвертом Якутском полумарафоне
Каникулы в Якутии: 661 лагерь открыл свои двери для детей и подростков
Стали известны имена обладателей государственной премии Якутии в области здравоохранения
Выпускница Якутского саха-политехнического лицея стала первой в этом году двукратной стобалльницей
В Якутии открылись еще два центра амбулаторной онкопомощи
В Якутске сотрудник Пенсионного фонда потребовал с родителей ребенка-инвалида лишнюю справку
К 2020 году в Якутии построят новый концертный комплекс
В Якутске пройдут Дни литовской культуры