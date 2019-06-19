Айсен Николаев возглавил рабочую группу совета России по вопросам развития Дальнего Востока

18 июня прошло первое заседание рабочей группы по вопросам развития Дальнего Востока во главе с Айсеном Николаевым.

Проект состоит из трех частей - экономика, инфраструктура, социальный блок. 17 июня он был внесен на рассмотрение Правительства России.

- Программа должна объединить мероприятия уже принятых национальных проектов и государственных программ, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития дальневосточных регионов с учётом возрастающей роли Дальнего Востока в экономике России. При этом она должна содержать предметные задачи и измеримые показатели, – отметил руководитель рабочей группы, Айсен Николаев.

Ключевыми направлениями проекта стали: обеспечение опережающей динамики в социальной сфере, развитие экономики и науки.

В состав редакционной группы вошли представители Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краёв, Сахалинской, Магаданской и Амурской областей, Еврейской автономной области. Кроме того, включены руководители Аналитического центра Правительства РФ, Агентства стратегических инициатив, Восточного центра государственного планирования.

Напомним, Национальная программа разработана по поручению Владимира Путина по итогам четвёртого Восточного экономического форума. В разработке концепции документа приняло участие более 150 тысяч граждан России. Больше всех предложений внесли жители Якутии.