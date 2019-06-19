2019-06-19T08:54:36+03:00
Общество

Якутские парламентарии изменили статус многодетной семьи

Теперь многодетными будут считаться семьи с тремя и более детьми, не достигшими 23 лет
Мария Удовкина
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Закон был принят для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию и повысить престиж многодетной семьи. Фото: Ил Тумэн.Закон был принят для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию и повысить престиж многодетной семьи. Фото: Ил Тумэн.
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19 июня Айсен Николаев поддержал законопроект «О статусе многодетной семьи в Якутии».

Закон был принят для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию, а также повысить престиж многодетной семьи.

Теперь многодетной семьей в Якутии признается семья с 3 и более детьми до 23 лет, если они обучаются очно или проходят военную службу. За счет этого увеличится количество получателей мер поддержки. Это ежегодная выплата на покупку школьной формы, обеспечение школьным питанием, выдача лекарств детям до 6 лет, бесплатное посещении театров, музеев, спортивных объектов, а также выдача нагрудного знака и удостоверения многодетной семьи.

По предварительным расчетам, на реализацию закона понадобится около 85 млн рублей ежегодно. В сентябре будет произведено уточнение всех цифр. Сейчас на поддержку многодетных семей в республике предусматривается более 7,1 млрд рублей каждый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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