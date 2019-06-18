Кинопоказ, конные скачки и спортивные игры: каким будет Ысыах-2019

29-30 июня в местности «Yс Хаты » на 23 площадках состоятся игры, конкурсы, спортивные состязания, выставки и концерты. Кроме того, для гостей самого масштабного якутского праздника пройдут ритуальные и театрализованные представления.

В этом году концепция городского Ысыаха посвящена покровительнице женского начала - Иэйэхсит Хотун.

- Впервые в церемонии открытия Ысыаха будут проведены целых пять ритуальных обрядов благословения божеств верхнего мира, очищение и обряд Алгыс. Среди других новшеств будут показаны самые интересные выставки года. Приморский живописец Владимир Листровой совместно с молодыми художниками, студентами Арктического государственного института культуры и искусств покажет выставку под названием «За далью в даль». А ювелирная компания «Киэргэ» продемонстрирует уникальную выставку «Нагрудные украшения народов мира», - поделилась Ньургуйаана Ушницкая, директор культурных программ.

Традиционные конкурсы запевал Осуохай, сказителей Олонхо, певцов и хомусистов будут посвящены Году консолидации в республике и Году добрососедства в Якутске.

В первый день праздника на ипподроме местности «Yс Хаты » традиционно пройдут конные скачки.

Из года в год большой интерес гостей притягивают спортивные состязания «Игры Дыгына». 12 лучших спортсменов Якутии будут состязаться за звание самого быстрого, ловкого, сильного боотура.

Главным нововведением этого года на Ысыахе станет показ якутских художественных фильмов, ставших сенсацией мировых кинофестивалей. Бесплатный показ от кинотеатра «Синема Центр» пройдет на спортивной площадке 29 июня в 22.00.