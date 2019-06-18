Хочешь знать, какая нынче мода в Париже – сгоняй в Якутск: яркие люди на улицах столицы республики

Приезжие часто отмечают стильные, отточенные «луки» якутян. Редакция «КП в Якутии» поймала в объектив самых модных и эпатажных жителей столицы республики.

Лена Васильева, 39 лет:

- Еще со школы я любила красивые, модные вещи. В гардеробе больше склоняюсь к спортивно-городскому стилю. Иногда, когда это нужно было по работе, он менялся на более деловой.

Фэмили лук - отличный способ выразить себя.Фото: Из личного архива героя публикации

Когда у меня появился сын, спортивно-городской стиль стал ведущим – он дарит удобство, комфорт и свободу движений. Мы с сыном всегда на одной волне, поэтому частенько выходим в люди в фэмили-лук. Дети быстро растут, поэтому надо успеть воспользоваться их мимимишным возрастом и вдоволь поэкспериментировать. Особенно мне нравятся винтажные вещи, которые носишь годами, а они все равно стильные!

Александр Рябов, 69 лет:

Гостей Парка культуры и отдыха у входа встречает бывалый солдат с аккордеоном. Со слов уличного музыканта, он исполняет старые военные песни, поэтому одет как подобает. образ дополняет медаль Жукова (дареная).

Каска - это удобно, практично и не жарко. Фото: Виктория Алексеева.

На вопрос, не жарко ли под палящим солнцем в каске, Александр гордо ответил: «Нет, это удобная и практичная вещь!»

Уйгууна Фёдорова, 15 лет:

- Год назад я увлеклась К-pop, раньше слушала рэп. Я пока в поисках своего стиля в одежде, поэтому комбинирую эти два.

К-pop + рэп = стиль. Фото: Виктория Алексеева.

Кей-попперу надо выглядеть мило, макияж должен подчёркивать глаза, поэтому многие носят линзы. Также я часто ношу короткие юбки и чулки, но сегодня на мне джинсовые шорты. От рэперского стиля – серьги-кольца и цепи на шее.

Уруйдаан Иванов, 17 лет.

- Я одеваюсь в стиле кэжуал, подбираю вещи так, чтобы они были удобными и мне нравились.

"Подбираю вещи так, чтобы они были удобными и мне нравились". Фото: Виктория Алексеева.

Волосы осветлил по приколу, скоро думаю перекраситься или подстричься.

Анастасия Васильева, 19 лет:

- Я люблю следить за модой. Свой стиль называю «street gothic». Выбрала себе ник «неогейша»: гейша – человек искусства, нео – от слова неон.

Свой сталь неогейша Евгения называет «street gothic». Фото: Виктория Алексеева.

В детском саду могла спокойно надеть юбку поверх джинсов, подстричь челку или прийти накрашенной. Чувство стиля – это врожденное. Мнение окружающих о моем внешнем виде неоднозначное, но меня это мало волнует. Учителя говорили, что это «дико» и не соответствует уставу школы. А для меня это была игра – мне нравилось шокировать людей. Сейчас в обычные дни я выгляжу, как по мне, очень даже скромно.

Мирослава Арбатская, 11 лет:

- Мне нравится ходить в костюме Пикачу, я поклонница аниме. Среди подростков моего возраста очень модно носить кигуруми, у всех моих друзей есть такие плюшевые костюмы.

Летом ярких красок должно быть больше. Фото: Виктория Алексеева.

Сумку с якутским орнаментом мне купила бабушка. Она сказала: «Такой сумочки больше ни у кого в Питере не будет».

Лена Никитина, 67 лет:

- Сегодня в парке проходит дискотека ностальжи специально для людей пожилого возраста, поэтому я в вечернем платье в пол.

Вечернее платье в парке - почему бы и да! Фото: Виктория Алексеева.

Всегда хожу на тематические мероприятия согласно дресс-коду. Например, завтра я собираюсь на осуохай, надену летнее платье-халадай в цветочек.

Евгений Иванов, 46 лет:

- Я проколол уши лет 20 тому назад, ещё в 90-е годы, запретить некому было. Тогда людей это изрядно раздражало. Но я и тогда был крупный, поэтому скрипели зубами, но терпели.

Сильный и стильный Евгений. Фото: Виктория Алексеева.

Сейчас ношу якутские серьги. О количестве детей они не говорят, детей у меня больше. Майку мне подогнал, как спортсмен спортсмену, мой земляк, боец UFC Григорий Попов. Это было два месяца назад, перед его отлётом в Чикаго.

Ася Скрыбыкина, 22 года, Ирина Саморцева, 23 года:

На вопрос почему вы одеты как индейцы, девушки рассмеялась: «У нас сегодня девичник в стиле бохо, поэтому нарядились в перья, воланы, бахрому и узоры. Ждём в парке нашу невесту – здесь она будет проходить четвёртую станцию квест-игры.

Бохо рулит! Фото: Виктория Алексеева.

Почему именно бохо? Потому что это один из главных трендов 2019 года!».