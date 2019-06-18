В Якутии пожар поглотил 170 тысяч гектаров леса

18 июня в республике тушатся 5 действующих лесных пожаров на площади 260,00 га: один в Якутске, два в Верхоянском районе, по одному в Олекминском и Усть-Алданском.

Для борьбы со стихией привлечены 165 человек и 16 единиц техники. Предварительные причины возгораний у каждого района разные: сухие грозы или неосторожное обращение с огнем.

Труднодоступные и удаленные леса контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз. Общая площадь, пройденная огнём - 170 058 га.

В Якутске установлен особый противопожарный режим: запрещаются поездки в лес, за исключением специальной сельскохозяйственной техники. Запрещается проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. Ограничивается посещение лесов за исключением специальных работников. Кроме того, запрещено сжигание мусора и сухой травы на территории города.

18 июня в Якутске погода без осадков. Порывы ветра 7-12 м/с, температура воздуха ночью +16+18°, днем +29+31°.