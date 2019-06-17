Вот так питомец: семья из Якутии приютила одну из самых крупных сов в мире

Семья Соколовских из Оймяконского района Якутии приютила у себя дома одну из самых крупных сов в мире – бородатую неясыть. Ночного хищника, сбитого машиной, нашли совершенно случайно в поселке Усть-Нера.

Работники дорожно-эксплуатационного предприятия №132 увидели пернатого хищника на территории базы. Птица вела себя абсолютно спокойно, даже апатично, но поначалу мужчины боялись подойти к ней близко – неподвижные глаза гостьи пугали. Известно, что в природе на взрослую сову не рискует напасть ни один хищник.

Птица выглядела слабой, поэтому один из дорожников Петр Соколовский решил отвезти ее на ветеринарную станцию – орнитолога в Усть-Нере нет. Однако тамошние специалисты ничем не смогли помочь, и мужчина привез сову к себе домой.

Бородатая неясыть - хищница, обитатель северных хвойных лесов. Фото: Артур Старостин.

В поисках нужной информации Петр обратился к интернету и выяснил, что их новый питомец – бородатая неясыть, причем, скорее всего, девочка. Эта хищница – обитатель северных хвойных лесов. У крупных особей длина тела достигает 80 см, а размах крыльев – полтора метра.

В первый день птица сама не ела, поэтому Петр с женой кормили лесную гостью куриными сердечками прямо с рук, пишет "Улусмедиа". Но уже на следующий день ее состояние заметно улучшилось, сова немного осмелела и начала есть самостоятельно. Лесной красавице даже имя придумали – Софа.

Сын Соколовских, Иван, даже может погладить ее рукой по голове. Фото: Артур Старостин.

Птица быстро привыкла к людям: сын Соколовских, Иван, даже гладит ее рукой по голове. Сейчас Софа стала более активной – выходит из коробки и прогуливается по квартире. А иногда даже показывает характер — начинает сопротивляться, когда берешь ее обеими руками.

Когда питомец Соколовских оправится и сможет махать крыльями, Петр планирует отпустить лесную гостью на волю.