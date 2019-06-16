2019-06-16T16:30:55+03:00
Происшествия

Последствия аварии, возникшей по вине золотодобытчиков, ликвидирует администрация Алданского района

В результате разрыва бортовой дамбы на территории неработающего золотодобывающего предприятия загрязнены реки Якокит и Большой Куранах
Нинель ГУСЕВА
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Отобранные пробы воды находятся в лаборатории на исследовании.Отобранные пробы воды находятся в лаборатории на исследовании.
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Подразделения Минэкологии Якутии совместно с инспекторами Росрыболовства продолжают обследование бассейна реки Якокит и долины реки Большой Куранах. Экологи ведут поиски потенциальных источников загрязнения водных объектов в зонах деятельности горнодобывающих предприятий.

Как сообщает пресс-служба Минэкологии республики, к аварийной ситуации привел разрыв бортовой дамбы руслоотводного канала в долине реки Талая. Остается сильно загрязненным поверхностный сток реки Якокит от устья реки Талая на всем протяжении. Отобранные 14 июня пробы воды находятся в лаборатории на исследовании.

В зоне деятельности компаний «ПРОГРЕСС» и «САХА Голд Майнинг» в долине реки Большой Куранах водоток визуально мутный без следов иловых отложений. На месте отобраны пробы воды для оценки степени загрязнения.

Проверки показали отсутствие источников загрязнения водотоков в бассейне реки Якокит в зоне деятельности артели «Селигдар». Вода в речках Юкухта с притоками, Рябиновый, Курунг-Сала чистая. Также не загрязнены поверхностные воды реки Дэлбэ.

Из-за отсутствия недропользователей на объекте более 5 лет ликвидацией последствий аварии займется администрация Алданского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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