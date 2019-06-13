2019-06-13T08:44:54+03:00
Происшествия

В Якутии задержали мужчину с полным рюкзаком золота

6,7 кг драгметалла «потянули» на 18,5 млн рублей
Нинель ГУСЕВА
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Мужчина намеревался вывезти драгметалл за пределы республики, чтобы потом продать. Фото: пресс-служба ФСБ Якутии.Мужчина намеревался вывезти драгметалл за пределы республики, чтобы потом продать. Фото: пресс-служба ФСБ Якутии.
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В Нерюнгринском районе Якутии сотрудники ФСБ задержали мужчину с полным рюкзаком промышленного золота. Стоимость изъятого драгоценного металла превышает 18 млн рублей.

Автомашину «Toyota Nadia» остановили в ходе оперативно-розыскных мероприятий у поселка Беркакит. Во время досмотра в рюкзаке у пассажира иномарки обнаружили 7 слитков промышленного золота весом более 6,7 кг.

Согласно котировке Центробанка РФ, стоимость изъятого золота составляет около 18,5 млн рублей, сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе ФСБ республики.

По данным следствия, мужчина намеревался вывезти драгметалл за пределы Якутии, чтобы потом продать.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за незаконное хранение и перевозку золота в крупном размере – лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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