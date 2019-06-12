«У батута не было бортиков, они упали на асфальт»: в Якутске две пятилетние девочки получили переломы на надувном аттракционе

В Якутске две пятилетние девочки упали с высоты на надувном батуте и получили переломы. Инцидент произошел 9 июня на аттракционе "Дракончик", установленном на Комсомольской площади столицы республики.

Как рассказал «КП в Якутии» отец одной из девочек Василий Алексеев, его дочь упала на асфальт с высоты около двух метров.

Из мер безопасности - ватный матрас на асфальте.

- Этот батут сделан в виде пасти дракона. В его верхней части по бокам нет бортиков. Внизу постелен небольшой ватный матрас, довольно тонкий – видимо, подобные случаи у них были и раньше. И это все меры безопасности? Контролер халатно относится к своим обязанностям, пускает на аттракцион всех детей – лишь бы деньги платили. Ограничение по возрасту вроде бы есть, но его никто не соблюдает. Сейчас мы проходим обследование в Педиатрическом центре Национального центра медицины в Якутске, ждем результатов МРТ. У дочери компрессионный перелом позвоночника. Врачи говорят, лежать будем минимум 10 дней. У второй девочки сломаны обе кости предплечья, ей наложили гипс. С ее родителями мы общаемся, вместе написали заявление в полицию - хотим, чтобы эти опасные аттракционы убрали с Комсомольской площади, а виновные понесли наказание, - говорит Василий.

В больнице детей навещала уполномоченный по правам ребенка в Якутии Анна Соловьева. Детский омбудсмен написала обращения в Роспотребнадзор и прокуратуру с требованием проверить работу аттракциона и выяснить, кто дал разрешение на установку и эксплуатацию батута, который не отвечает требованиям безопасности.

По словам отца пострадавшей девочки, на батут пускали всех детей, независимо от возраста.

- В Якутске это первый случай получения травм на аттракционах в этом году. Я выезжала на место и осматривала батут. Халатность владельцев аттракциона просто поражает: у этого надувного "Дракончика", как водится, три головы, и между двумя из них - 90-сантиметровый проем. Когда дети поднимались наверх, резина начала ходить ходуном и они просто вывалились наружу. Вместо страховочной сетки - матрас на асфальте. Очень жалко детей. Для обеих девочек лето, можно сказать, закончилось - восстановление будет долгим. Вскоре будет проведена судмедэкспертиза, получив заключение которой, мы с родителями пострадавших ребятишек будем обращаться в суд, - отметила омбудсмен.

Республиканский следком организовал доследственную проверку инцидента. Сотрудники ведомства оценят качество и степень безопасности надувных аттракционов. Речь может идти о возбуждении уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, для детей до шести лет.

Как сообщила «КП в Якутии» старший помощник руководителя республиканского следкома по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая, процессуальное решение будет принято по результатам проверки.