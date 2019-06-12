2019-06-12T07:42:32+03:00
Происшествия

«У батута не было бортиков, они упали на асфальт»: в Якутске две пятилетние девочки получили переломы на надувном аттракционе

У одной из малышек сломан позвоночник, у второй – предплечье
Нинель ГУСЕВА
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Качество и степень безопасности надувных аттракционов оценят следователи.Качество и степень безопасности надувных аттракционов оценят следователи.
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В Якутске две пятилетние девочки упали с высоты на надувном батуте и получили переломы. Инцидент произошел 9 июня на аттракционе "Дракончик", установленном на Комсомольской площади столицы республики.

Как рассказал «КП в Якутии» отец одной из девочек Василий Алексеев, его дочь упала на асфальт с высоты около двух метров.

Из мер безопасности - ватный матрас на асфальте.

Из мер безопасности - ватный матрас на асфальте.

- Этот батут сделан в виде пасти дракона. В его верхней части по бокам нет бортиков. Внизу постелен небольшой ватный матрас, довольно тонкий – видимо, подобные случаи у них были и раньше. И это все меры безопасности? Контролер халатно относится к своим обязанностям, пускает на аттракцион всех детей – лишь бы деньги платили. Ограничение по возрасту вроде бы есть, но его никто не соблюдает. Сейчас мы проходим обследование в Педиатрическом центре Национального центра медицины в Якутске, ждем результатов МРТ. У дочери компрессионный перелом позвоночника. Врачи говорят, лежать будем минимум 10 дней. У второй девочки сломаны обе кости предплечья, ей наложили гипс. С ее родителями мы общаемся, вместе написали заявление в полицию - хотим, чтобы эти опасные аттракционы убрали с Комсомольской площади, а виновные понесли наказание, - говорит Василий.

В больнице детей навещала уполномоченный по правам ребенка в Якутии Анна Соловьева. Детский омбудсмен написала обращения в Роспотребнадзор и прокуратуру с требованием проверить работу аттракциона и выяснить, кто дал разрешение на установку и эксплуатацию батута, который не отвечает требованиям безопасности.

По словам отца пострадавшей девочки, на батут пускали всех детей, независимо от возраста.

По словам отца пострадавшей девочки, на батут пускали всех детей, независимо от возраста.

- В Якутске это первый случай получения травм на аттракционах в этом году. Я выезжала на место и осматривала батут. Халатность владельцев аттракциона просто поражает: у этого надувного "Дракончика", как водится, три головы, и между двумя из них - 90-сантиметровый проем. Когда дети поднимались наверх, резина начала ходить ходуном и они просто вывалились наружу. Вместо страховочной сетки - матрас на асфальте. Очень жалко детей. Для обеих девочек лето, можно сказать, закончилось - восстановление будет долгим. Вскоре будет проведена судмедэкспертиза, получив заключение которой, мы с родителями пострадавших ребятишек будем обращаться в суд, - отметила омбудсмен.

Республиканский следком организовал доследственную проверку инцидента. Сотрудники ведомства оценят качество и степень безопасности надувных аттракционов. Речь может идти о возбуждении уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, для детей до шести лет.

Как сообщила «КП в Якутии» старший помощник руководителя республиканского следкома по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая, процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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