В Якутии 54-летний пенсионер открыл стрельбу, двух человек убил и еще двоих ранил

В Якутии 54-летний пенсионер убил двух человек и еще двоих ранил. Трагедия произошла ночью 11 июня в селе Кирово Вилюйского района республики.

Как сообщила «КП в Якутии» старший помощник руководителя республиканского следкома по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая, пенсионер начал стрельбу на территории своего частного дома на почве личных неприязненных отношений. Мужчина вооружился гладкоствольным ружьем «МЦ-21» 12 калибра.

В результате полученных ранений двое мужчин 27 и 29 лет скончались на месте. Еще двое доставлены в хирургическое отделение районной больницы, где медики оказывают им всю необходимую помощь. Выжившим 26 и 45 лет.

В селе Кирово, где проживает около четырехсот человек, пять улиц и один переулок. Это один из самых отдалённых населённых пунктов района – ближайшее село находится в 45-50 км. Из-за этого следственно-оперативной группе пришлось добираться в Кирово из райцентра на вертолете.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: за убийство двух человек и покушение на убийство четырех человек. Следователи устанавливают обстоятельства и мотив произошедшего. Назначен ряд необходимых экспертиз, расследование продолжается.

Это уже второй подобный инцидент в республике за последние два дня. 9 июня в Нерюнгринском районе Якутии от рук 60-летнего пенсионера погибла целая семья: 38-летний мужчина, его беременная жена и их 14-летняя дочь. Стрелявший покончил с собой.

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