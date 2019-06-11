11 июня глава Якутии освободил от должности министра по делам Арктики Александра Саввинова. О принятом кадровом решении Айсен Николаев сообщил в своем Твиттер.

Александр Саввинов освобождён от должности министра по развитию Арктики и делам народов Севера по собственному желанию.

Накануне, во время встречи с редакторами республиканских СМИ Айсен Николаев упомянул, что у главы ведомства проблемы со здоровьем. Александр Саввинов возглавлял самое молодое министерство Якутии с 30 декабря 2018 года.

Кто станет новым министром по развитию Арктики, пока неизвестно.

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