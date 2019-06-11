2019-06-11T04:26:33+03:00
Происшествия

В Мирнинском районе Якутии произошел разлив нефтепродуктов

В районе объявлен режим ЧС
Нинель ГУСЕВА
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Визуально установить место разрыва невозможно - нефтепровод проложен под землей.Визуально установить место разрыва невозможно - нефтепровод проложен под землей.
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В Мирнинском районе на нефтепроводе АО «Иреляхское» нефтегазодобывающего управления «Восточная Сибирь» произошел разлив нефтепродуктов. Информация об инциденте поступила в Мирнинский комитет государственного экологического надзора 7 июня.

По данным природоохранного ведомства, разлив нефтепродуктов произошел на значительной площади в 7-8 км к юго-западу от Мирного. Магистральный нефтепровод проложен под землей, поэтому визуально установить место разрыва невозможно.

В Мирнинском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. По итогам совещания с участием представителей местной администрации нефтегазодобывающее управление «Восточная Сибирь» обязали ликвидировать разлив. Специальные защитные боны предприятию предоставит компания «АЛРОСА».

На место происшествия вылетел специалист республиканской Службы спасения, прошедший обучение по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. Он поможет местным властям в устранении последствий аварии и правильной расстановке сил. Разлив нефтепродуктов должен быть ликвидирован в кратчайшие сроки.

По требованию Якутской природоохранной прокуратуры специалисты республиканского Росприроднадзора проведут внеплановую проверку компаний «Иреляхское» и «Восточная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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