2019-06-10T12:38:14+03:00
Происшествия

Задержаны сотрудница «АЛРОСА» и двое ее подельников, похитившие алмазы на миллионы долларов

Эта кража была для них далеко не первой
Нинель ГУСЕВА
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Во время обысков у подозреваемых найдены около 500 необработанных природных алмазов общей массой более двух тысяч карат. Фото: sledcom.ru.Во время обысков у подозреваемых найдены около 500 необработанных природных алмазов общей массой более двух тысяч карат. Фото: sledcom.ru.
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В Москве задержаны сотрудница компании «АЛРОСА» и двое ее подельников, похитившие алмазы на миллионы долларов. По версии следствия, преступная группа похищала высококачественного алмазное сырье и сбывала его на постоянной основе.

В состав преступной группы входили сотрудница Единой сбытовой организации алмазной компании Елена Канунникова, непосредственно совершавшая хищение сырья, гражданин России и Грузии Владимир Табидзе, являвшийся посредником, и гражданин России Владимир Гординский, отвечавший за сбыт драгоценных камней.

Как сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко, участники преступной группы были задержаны с поличным 6 июня. Троицу задержали при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн рублей сотрудники Следственного комитета и ФСБ России.

В ходе проведения следственных действий и обысков в квартирах задержанных обнаружены около 500 необработанных природных алмазов общей массой более двух тысяч карат и 11 бриллиантов общей стоимостью более 3 млн долларов США. Также были найдены наличные: более 2 млн долларов США и 500 тысяч евро, и ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.

Обыски в квартирах подозреваемых - оперативное видео..Задержаны сотрудница «АЛРОСА» и двое ее подельников, похитившие алмазы на миллионы долларов.

Возбуждено уголовное дело. Трех участников преступной группы обвиняют в совершении кражи в особо крупном размере и незаконном обороте природных драгоценных камней. Обвиняемых заключили под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление размера причиненного ущерба и всех обстоятельств преступления, а также закрепления доказательственной базы.

В АЛРОСА информацию подтвердили и отметили, что операция по пресечению масштабной схемы хищений алмазного сырья в Единой сбытовой организации (ЕСО) была проведена при непосредственном участии службы безопасности «АЛРОСА».

- Несколько лет назад «АЛРОСА» провозгласила курс на искоренение случаев коррупции в компании. Этот курс будет продолжен, - подчеркнули в компании.

Компания не комментирует ход расследования и проводит собственные служебные расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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