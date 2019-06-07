2019-06-07T12:25:43+03:00
Происшествия

Плюс три этажа за 114 млн рублей: заммэра Якутска задержан за получение взятки

По данным следствия, мужчина получил за покровительство 1,5 тысячи «квадратов» в строящемся доме
Нинель ГУСЕВА
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Возбуждено уголовное дело. Фото: Якутск.рф.Возбуждено уголовное дело. Фото: Якутск.рф.
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7 июня в Якутске задержали заместителя мэра города по развитию территорий. Василия Гоголева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, замглавы Якутска получил вознаграждение от коммерческого предприятия, которое строит в столице республики многоквартирный жилой дом. Взятка была получена за выдачу разрешения на увеличение этажности этого дома с 13 до 16 этажей. За покровительство в решении этого вопроса мужчине причиталось право на 1491 квадратных метров недвижимости в этой новостройке стоимостью 114 миллионов рублей.

Как сообщила «КП в Якутии» старший помощник руководителя республиканского следкома по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая, вместе с Василием Гоголевым были задержаны двое его подельников, которые выступили посредниками в получении взятки. В настоящее время идут следственные действия с их участием.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за получение взятки должностным лицом в особо крупном размере – лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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