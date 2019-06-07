Плюс три этажа за 114 млн рублей: заммэра Якутска задержан за получение взятки

7 июня в Якутске задержали заместителя мэра города по развитию территорий. Василия Гоголева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, замглавы Якутска получил вознаграждение от коммерческого предприятия, которое строит в столице республики многоквартирный жилой дом. Взятка была получена за выдачу разрешения на увеличение этажности этого дома с 13 до 16 этажей. За покровительство в решении этого вопроса мужчине причиталось право на 1491 квадратных метров недвижимости в этой новостройке стоимостью 114 миллионов рублей.

Как сообщила «КП в Якутии» старший помощник руководителя республиканского следкома по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая, вместе с Василием Гоголевым были задержаны двое его подельников, которые выступили посредниками в получении взятки. В настоящее время идут следственные действия с их участием.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за получение взятки должностным лицом в особо крупном размере – лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Расследование продолжается.