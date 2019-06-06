11-летняя девочка, больная раком, мечтает стать первым в Якутии блогером-миллионником

Карину Колесову в Якутии знают практически все. Девочка, страдающая острым лимфобластным лейкозом, объявила миру, что мечтает стать первым якутским блогером с миллионом подписчиков в Instagram. Социальная сеть стала для ребенка отдушиной – там она делится переживаниями и общается с людьми, которые, как и она, противостоят этой страшной болезни.

Такой была Карина до болезни.Фото: Из личного архива героя публикации

Семья Колесовых живет в небольшом якутском городе Среднеколымске. В 2018 году Карина с мамой приехали в столицу республики, чтобы вылечить отит и синусит, которые все никак не проходили. Однако после анализов девочке поставили совсем другой диагноз – острый лимфобластный лейкоз, который затем подтвердили и московские врачи.

- Я была шокирована. Долго не знала, как сказать ребенку, что ей придется бороться со страшной болезнью. Но получилось иначе – Карина услышала слово «лейкоз» в разговоре с врачами и посмотрела в интернете, что это значит. Мне дочь сказала, что знает свой диагноз и готова лечиться. Это она помогла мне пережить всё это, - говорит мать Карины Наталья Колесова.

С мамой Натальей Колесовой.Фото: Социальные сети

Вскоре девочка опубликовала на своей страничке видео, где поделилась заветной мечтой – стать первым якутским блогером с миллионом подписчиков в Instagram. Как говорит сама Кариша, сама она не отнеслась к этим словам серьезно. Однако всего за один день на нее подписались 9 тысяч человек.

Девочку поддержали многие известные якутские блогеры и медиа-персоны. В республике начался флэшмоб с хештегом #подпишисьнаКаришку, и за короткое время у нее появились десятки тысяч новых друзей.

Кариша с обладателем Кубка мира по вольной борьбе Виктором Рассадиным.Фото: Социальные сети

Сегодня на страницу Карины в Instagram подписаны более 62 тысяч человек. Девочка открыла свой ютуб-канал, где рассказывает о себе и своей болезни, снимает видео-рецепты, обзоры и забавные ролики.

- Это ее главная мотивация. Каждое утро она встает с постели – и первым делом заходит в Instagram: желает своим подписчикам доброго утра, выкладывает новые фото, танцует. Она чувствует ответственность перед людьми, которые ее поддержали, поэтому держит себя в тонусе, - рассказала «КП в Якутии» мама девочки.

Социальные сети стали настоящей отдушиной для девочки.Фото: Социальные сети

Учителя поддержали юную блогершу и организовали для нее дистанционное обучение. Карина с отличием закончила начальную школу и перешла в пятый класс. Сейчас врачи запрещают девочке ходить в школу, поэтому новый учебный год она проведет на домашнем обучении.

- Конечно, она мечтает поскорее выздороветь и ходить в школу, как все дети. А еще Карина хочет объехать весь мир. До болезни мы с ней частенько ездили в разные страны дикарем. Я владею английским, поэтому мы никогда не брали путевки. Больше всего она скучает по обычной жизни, которую вела до болезни, - говорит мама девочки.

Наталья и Карина Колесовы с главой Якутии Айсеном Николаевым.Фото: Социальные сети

Мечты Карины имеют свойство сбываться. В мае этого года она очень хотела попасть в родной Среднеколымск на школьный выпускной. Медики были непреклонны: только если результаты анализов будут хорошими. В итоге все получилось, и врачи отпустили девочку на праздник.

Приехав домой, она встретилась с главой Якутии Айсеном Николаевым.

- Сегодня в Среднеколымск приезжал наш Ил Дархан, Айсен Сергеевич. Оказывается, он меня знает. Мы с ним немножко поговорили, он спросил, как мое здоровье, нужно ли что-нибудь для лечения. Я сказала, что у меня все хорошо. Оказывается, совсем не страшно общаться с главой республики, – написала Карина в своём Instagram.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Девочка, которая верила в чудо

История Карины Колесовой очень напоминает историю японской девочки Садако Сасаки, которая всколыхнула весь мир. Когда на Хиросиму сбросили ядерную бомбу, она находилась в двух километрах от его эпицентра, но не получила ни ожогов, ни других видимых повреждений.

Первые признаки лучевой болезни у девочки появились в ноябре 1954 года. Вскоре 12-летней Садако поставили страшный диагноз – лейкемия.

Надежду ребенку дало поверье — если загадать желание и сложить тысячу бумажных журавликов («цуру»), оно обязательно исполнится. Прежде чем болезнь победила, Садако Сасаки успела сделать чуть больше шестисот журавликов…

Произойди эта история в наши дни, с современным уровнем развития соцсетей, тысяча журавликов была бы у девочки через неделю-другую. Исполнить мечту 11-летней якутянки Карины Колесовой нам вполне под силу.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Надеемся, что Карина поправится

Лечащий врач Карины Колесовой, заведующая отделением онкологии Педиатрического центра республиканской больницы №1 Саргылана Кондратьева:

- Сейчас Карина находится в состоянии ремиссии, мы проводим необходимые поддерживающе процедуры. Ее лечение будет продолжаться еще около двух лет, поэтому очень важен позитивный настрой.

Примерно в 90% случаев лимфобластный лейкоз благополучно излечивается. Мы очень надеемся, что Карина поправится.