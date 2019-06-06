«Когда они оживают»: интервью со скульптором-таксидермистом Александром Файзелем

Жители Якутска хорошо знают усадьбу таксидермиста Александра Файзеля, больше похожую на декорации для парка юрского периода. Потрогать динозавра своими руками теперь можно, не выезжая из города. У входа гостей встречает, приветливо разинув пасть, огромный розовый гиппопотам.

Мы приехали в парк в воскресенье, и пробыли там около часа. За это время его посетили пять семей. Запомнились восхищённые глаза детей, впервые погладивших грозного Т-рекса из мультиков. Их родители с не меньшим трепетом рассматривали чучело саблезубого тигра.

Где родился, там и пригодился

Александр Файзель родился в посёлке Хандыга Томпонского района Якутии. Когда ему исполнилось 8 лет, семья ненадолго переехала в Казахстан, но южный климат плохо сказался на здоровье матери, и Файзели перебрались обратно в Якутию. Больше Александр никуда не намерен уезжать, комментируя свою позицию поговоркой: «Где родился, там и пригодился».

Маленький Саша любил читать книги про динозавров и мечтал стать палеонтологом, изучать неизвестные факты о «страшных ящерах» и ездить в экспедиции. Его отец Виктор Файзель увлекался таксидермией. Высушивал рога лосей и оленей, изготавливал головы по советской моде. К увлечению пристрастил и сына.

Однажды на Новый год отец сделал Саше костюм быка из чёрной коровьей шкуры и головы. Чтобы пальцы не выпячивались, сшили специальные перчатки-копытца. На ноги надели кожаные унты. Получилось очень реалистично – на ёлке пятиклассник Саша собрал все возможные призы за лучший костюм. Позже Александр сам смастерил маску гориллы и надевал её вместе со шкурой коровы, сделав костюм универсальным.

Первые шаги

Детской мечте стать палеонтологом не суждено было осуществиться – учиться в другой город не отпустили родители. Но отказываться от нее Александр не собирался.

Первые шаги к созданию собственного парка доисторических животных сделал в начале нулевых. Чтобы узнать реакцию людей на столь необычные работы, вместе с женой выезжал на гастроли по районам республики. В раздвижной палатке на тридцать мест они демонстрировали зрителям собственноручно снятый фильм «Когда они оживают».

Лента разбита на несколько сюжетов: робототехника, гориллы, родео. Работая над картиной, Александр успел побыть режиссёром, сценаристом и даже актёром.

Затем, чтобы отточить мастерство, супруги отправились в Амурскую область, где ведутся раскопки древних окаменелостей. Там Александр познакомился с главным палеонтологом региона Юрием Владимировичем Болотским и много времени проводил в местном музее. Изучал скелеты динозавров и других доисторических животных, которых потом воссоздавал, стараясь соблюдать все пропорции.

Мамонты, тигры, бегемоты, динозавры, волки - далеко не все жители парка. Фото: Михаил Тарабукин.

Именно в Амурской области, где Александр с женой прожили 2 года, и появился его первый парк. Однако впоследствии, в связи со сменой руководства, территорию отдали под строительство казацкого корпуса. Из-за большого веса бетонные изделия сложно перевозить, поэтому некоторые из них остались на «вечное-временное» хранение в Амурском музее. Большинство чучел пришлось вырывать из земли, поэтому они были сломаны. Таким образом, часть коллекции была утеряна.

«Я сейчас поколдую»

Попадая на территорию усадьбы Файзелей, кажется, что это какой-то сказочный мир, вобравший в себя всё лучшее от детских грёз и творческих свершений и живущий в своём собственном ритме.

- Вот этого бетонного трицератопса я изготовил всего за неделю перед 1 мая. На материал ушло 50 тысяч рублей. Рядом с ним и этим старым тираннозавром скоро расположится длинношей, тоже бетонный. Здесь, у пруда, скоро появятся дикие африканские животные, – делится планами Александр.

В это время рядом с тираннозавром фотографировалась семья. Александр заговорщически подмигнул мне и сказал: «Подождите-ка, я сейчас поколдую». За спиной двух маленьких девочек динозавр вдруг ожил, его челюсть зашевелилась. Дети были в восторге!

Не так давно новый директор городского Парка культуры и отдыха согласился «поселить» динозавров Файзеля у себя. В связи с этим забот у Александра прибавилось: так как в парке территория гораздо больше, нужно больше экспонатов - на фоне соснового бора они будут смотреться очень круто.

Маленькие посетители в восторге от динозавров, которых можно потрогать. Фото: Михаил Тарабукин.

Также в ближайших планах скульптора – разместить фото-зону с героями кино и мультфильмов. На заднем дворе уже ждет своего часа Джек Воробей, компанию которому составят еще несколько популярных персонажей.

- Я занимался предпринимательством с 2006 года. Сейчас снялся с учета – хочу поменять направление и наименование. Буду работать в новом формате: наработки уже есть, мой парк в городе многие знают. Нужно реализовываться, не ожидая поддержки от государства. Если ты будешь просто сидеть сложа руки, ничего не выйдет. Считаю, у меня неплохая коллекция, но за лето планирую расшириться, потому что некоторые посетители удивляются: «Ой, уже всё?». Людям нравится, поэтому им хочется видеть больше экспонатов. Например, недавно приходил мужчина, который был в восторге от всего, что увидел, и внес свой вклад в развитие парка – тысячу рублей. Конечно, деньги небольшие, но я ему очень благодарен. Каждый день общаюсь с посетителями, спрашиваю, что нужно добавить, улучшить, чего не хватает. Когда знаешь, что твой труд важен, это очень мотивирует, - говорит Александр.